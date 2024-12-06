Araç sahipleri dikkat! Muayene ücretlerine büyük zam: TUVTÜRK'ün 2025 tarifesi cep yakacak

06 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:06

2025 yılı için araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. 2025 yılı başında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artış uygulanacak. Peki, bu zam sonrası hangi araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak? İşte yeni ücret tarifesine dair tüm detaylar...

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2025 yılı birçok alanda olduğu gibi araç muayene ücretlerinde de ciddi artışlara neden olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra vergi ve harçlara da önemli oranlarda zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı​, bu zamların temelini oluşturuyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 OLDU

Vergi, ceza ve harçların artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, araç muayene ücretlerini de doğrudan etkiliyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ BÜYÜK ZAM

TUVTÜRK’ün 2025 yılı için uygulayacağı araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranına göre güncellendi.

İşte 2025 yılında geçerli olacak yeni araç muayene ücretleri:

TRAKTÖR, MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLER: 927,60 TL olan ücret, yüzde 43,93 zamla 1.335 TL olacak.

OTOMOBİL, MİNİBÜS, KAMYONET, ARAZİ TAŞITI, ÖZEL AMAÇLI TAŞIT VE RÖMORKLAR: 1821,60 TL olan ücret, yüzde 43,93 zamla 2.621 TL'ye yükselecek.

OTOBÜS, KAMYON VE ÇEKİCİLER: 2 bin 462,40 TL olan ücret, yüzde 43,93 zamla 3.544 TL'ye çıkacak.

2025 yılında araç sahipleri​, artan muayene ücretleri ile karşı karşıya kalacak. Araç muayenesi yaptıracak vatandaşların, bu önemli artışı göz önünde bulundurması gerekiyor.