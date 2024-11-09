Ehliyet ve pasaport için son şans: Yüzde 44 zammı duyan akın etti! 15 liradan 5 bin liraya çıkacak

09 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:47

Ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni yılda ücretleri iki kez düşünmek zorunda kalacak. 2025'te ehliyet ve pasaport harçlarına yapılacak yüzde 44’lük zam öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyenler vatandaşlar sürücü kurslarına ve nüfus müdürlüklerine akın ediyor. Zamdan etkilenmemek için başvuruları hızlandıran vatandaşlar, pasaport taleplerinde de rekor seviyeye ulaştı.

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Milyonlarca vatandaş, 2025​ itibarıyla pasaport​, ehliyet​ ve araç muayene​ ücretlerine gelecek olan yüzde 44’lük zam​ öncesi hızlıca harekete geçti. Yapılacak bu zamlardan etkilenmek istemeyen pek çok kişi, yıl bitmeden ehliyet almak, ehliyet yenilemek ve pasaport başvurusunda bulunmak için başvuru süreçlerini tamamlamaya çalışıyor. Ancak bu artışlar yalnızca bu işlemlerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda sürücü kursu ücretleri ve araç muayene bedellerini de kapsayacak. Zamdan önce işlemlerini tamamlamak isteyenler vatandaşlar şimdiden sürücü kurslarında, muayene istasyonlarında ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ 2025'TE ARTACAK

Türkiye Gazetesi’ne konuşan sürücü kursu sahibi Harun Yılmaz, artan talep nedeniyle sektörde yoğun bir dönemin başladığını belirtti. Yılmaz, son bir ayda başvuruların iki katına çıktığını ve zamdan etkilenmemek için en geç aralık ayının ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerektiğini ifade etti.

2025’te eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybedecek olması, milyonlarca sürücüyü ehliyet yenileme sürecini hızlandırmaya itti. 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yapan sürücüler, yenileme işlemlerini sadece 15 TL karşılığında tamamlayabilecek. Ancak bu tarihten sonra başvuru yapanları 5 bin TL’yi aşan bir yenileme ücreti bekliyor.

Mevcutta 5.168 TL olan ehliyet kart bedeli, yeni yılda 7.441 TL'ye yükselecek.

PASAPORT BAŞVURULARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Pasaport almak isteyen vatandaşlar da benzer bir yoğunluk yaşıyor. 2025 yılında pasaport harçlarına yapılacak zammı öğrenen vatandaşlar, yıl sonuna kadar işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre son dönemde pasaport başvurularında yüzde 40 oranında artış yaşandı. Uzmanlar, zamdan etkilenmemek için başvuruların 2024 sona ermeden yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Pasaport Harcı (6 Aylık)

Mevcut: 1,639.3 TL

2025: 2,359.4 TL

Pasaport Harcı (1 Yıllık)

Mevcut: 2,396.6 TL

2025: 3,449.4 TL

Pasaport Harcı (2 Yıllık)

Mevcut: 3,912.6 TL

2025: 5,631.4 TL

Pasaport Harcı (3 Yıllık)

Mevcut: 5,558.3 TL

2025: 8,000.1 TL

Pasaport Harcı (3+ Yıl)

Mevcut: 7,833 TL

2025: 11,274 TL

Pasaport Defter Değeri

Mevcut: 790 TL

2025: 1,137 TL