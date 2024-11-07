Ehliyet alacaklar dikkat! Toplam masraf 30 bin lirayı geçecek: Bu tarihi sakın kaçırmayın!

07 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:16

Ehliyet almak isteyenler yeni yılda ücretleri iki kez düşünmek zorunda kalacak. Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir'in açıklamalarına göre ehliyet almak yeni yılda 30 bin TL'yi bulacak. Ehliyetsiz araç kullananlar ise 18 bin TL’yi aşan bir trafik cezası ödeyecek.

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2025 yılı itibarıyla ehliyet almak isteyenler için ciddi zamlar kapıda. Yeni yıl ile birlikte sürücü kursu ücretlerinde yüzde 44 oranında artış yapılması bekleniyor, bu da şu anki ücretlerin oldukça üzerine çıkılacağı anlamına geliyor. Mevcutta 5.168 TL olan ehliyet kart bedeli, yeni yılda 7.441 TL'ye yükselecek.

EHLİYET KURSU KAYDI İÇİN SON İKİ AY

Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show TV Ana Haber’e verdiği röportajda, ehliyet almak isteyenleri uyararak, "Kayıt için son iki ay. Kurs ücretleri ve toplam masraf yeni yılda 30 bin lirayı geçecek. 31 Aralık'a bırakmayın, en geç 10 Aralık’a kadar başvurunuzu yapın" şeklinde konuştu. Bu nedenle, ehliyet almak isteyenlerin işlemlerini yıl bitmeden tamamlamaları öneriliyor.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI BELLİ OLDU

2025'te uygulanacak bir diğer önemli artış ise ehliyetsiz araç kullanma cezasında olacak. Yeni yılda ehliyetsiz araç kullananlara 18.679 TL ceza kesilecek.

Bu yüksek ceza, ehliyetini almamış sürücüleri daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Özellikle zamdan önce ehliyet başvurusunu tamamlayanlar, bu artışlardan etkilenmeyecek olmaları nedeniyle kendilerini şanslı hissediyorlar.