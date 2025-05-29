Araç sahipleri dikkat! 2 Haziran'da başlıyor

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. PÜİS Genel Başkanı Okumuş, 2 Haziran 2025'ten itibaren UTTS üzerinden akaryakıt satışlarının başlayacağını belirtti.

Darphanenin yaptığı duyuruda, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve Tabanca İletişim Modüllerini (TİM) taktırmaları ve bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

BELGENİZ BU KAPSAMDA DEĞİLSE YOK SAYILACAK

Darphane'nin yaptığı duyuruda: "Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak bir adet TİM, iki adet TTO ile istasyonlarında UTTS kurulumunu gerçekleştirmeleri; ayrıca, mevcut taşıt tanıma sistemi okuyucularının UTTS uyumlu TTO cihazları ile değişim programı kapsamında bedelsiz olarak verilecek TTO’ların montajı ve devreye alınabilmesi amacıyla, her bir ada için TİM ve değişime konu edilen her bir TTO için TTO ve TTO aparatı siparişlerini vermeleri gerekmektedir. Paydaşlara önemle duyurulur." denildi.

CİHAZ TAKTIRMAK İÇİN SON TARİH

81 ilde sabit ve mobil olarak hizmet veren 4000’in üzerinde Yetkili Taşıt Montaj Servisinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajları kesintisiz olarak yapılıyor. Yetkililer, taşıt sahibi mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS’ye gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak, montaj için son tarih olan 30 Haziran 2025’i beklemeden montaj randevularını planlamalarını öneriyor.