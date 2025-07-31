Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda: Benzin ve motorinde artış bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki son yükseliş, bir süredir durağan seyreden akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.

ZAM POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Akaryakıt kalemlerinde beklenen artışın, pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Hem benzin hem de motorin litre fiyatında yaşanacak bu artışın, uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Zam oranının netleşmesiyle birlikte, güncel fiyatların hafta sonu itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.51 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.88 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.40 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.33 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.