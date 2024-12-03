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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor!

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:35

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste zam yapılırken, bu sefer indirim haberi geldi. Bu gece itibariyle benzine 0,97 TL’lik indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları​ döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global piyasa hareketleri doğrultusunda değişiklik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri bu fiyat dalgalanmalarından dolayı yola çıkmadan önce fiyatları güncel olarak kontrol ediyor. Geçtiğimiz hafta, benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmişti. Ancak, bu gece itibariyle benzine 0,97 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! - 1. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI’NDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,06 TL

Motorin: 44,18 TL

LPG: 26,03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 42,95 TL

Motorin: 44,12 TL

LPG: 25,49 TL

ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,48 TL

Motorin: 44,76 TL

LPG: 26,04 TL

İZMİR’DE AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 45,25 TL

LPG: 25,94 TL

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Kaynak: tgrthaber.com

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