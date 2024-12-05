Araç sahipleri dikkat! Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor

05 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:38

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine indirim gelmişti. Bugün gelen son dakika bilgisine göre mazot fiyatı da değişiyor. 5 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte detaylar...