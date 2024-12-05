Araç sahipleri dikkat! Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:38
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine indirim gelmişti. Bugün gelen son dakika bilgisine göre mazot fiyatı da değişiyor. 5 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve küresel piyasa hareketleri doğrultusunda değişiklik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri bu fiyat dalgalanmalarından dolayı yola çıkmadan önce fiyatları güncel olarak kontrol ediyor. Geçtiğimiz günlerde, benzin fiyatına indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.
5 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.
- Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.
- Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.
Kaynak: tgrthaber.com