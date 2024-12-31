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Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar cep yakacak: Zamlardan etkilenmemek için son gün

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:23

Araç muayene ücretlerine yeni yılda zam geliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün, zamsız fiyatlardan yararlanmak için son gün. İşte yarından itibaren uygulanacak yeni fiyatlar ve tüm detaylar…

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacağı açıklandı. TÜVTÜRK tarafından duyurulan yeni tarifeye göre, bu artış 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar cep yakacak: Zamlardan etkilenmemek için son gün - 1. Resim

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde belirlenen bu zam, özellikle ticari araç sahipleri için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. 2024 yılına kıyasla ciddi bir yükseliş gösteren yeni ücretler, araç sahiplerinin bütçelerini zorlayacak. Söz konusu zam oranı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranına paralel olarak uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar cep yakacak: Zamlardan etkilenmemek için son gün - 2. Resim

ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ

2024 yılı güncel araç muayene fiyat listesi şöyleydi:

  • Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 927,60 TL
  • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.821,60 TL
  • Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2.462,40 TL

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar cep yakacak: Zamlardan etkilenmemek için son gün - 3. Resim

Fiyat artışıyla birlikte araç muayene fiyatları 2025 yılında şu şekilde oldu:

  • Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.335 TL
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.621 TL
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.544 TL

Buna ek olarak, 1 Ocak’tan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış göstermiş olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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