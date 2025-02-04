Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

04 Şubat 2025 10:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:42

ÖTV zammının ardından 35 kuruş artan LPG fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son bir ayda benzin ve motorin fiyatları art arda değişerek rekor seviyelere ulaşırken, zam dalgası şimdi de otogazı etkiledi. Peki, 4 Şubat 2025 itibarıyla güncel LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt piyasasındaki son durum ve detaylar…

Son haftalarda akaryakıt fiyatlarında dikkat çekici değişimler yaşanmaya devam ediyor. 16 Ocak 2025’te motorine yapılan 1 lira 47 kuruşluk zam ve 18 Ocak 2025’te benzinin litre fiyatına gelen 91 kuruşluk artışın ardından, ocak ayının son gününde motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Ancak, akaryakıt piyasasında dalgalanma sürüyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına yaklaşık 1 lira zam yapılması bekleniyor.

LPG TÜKETİMİ ARTIŞTA

Türkiye’nin LPG ithalatı, 2024 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artış göstererek 320 bin 420 ton seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, başta Cezayir, ABD ve Rusya olmak üzere Kazakistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden LPG ithalatı gerçekleştirdi.

LPG ihracatı ise aynı dönemde yüzde 12,2 azalarak 45 bin 347 ton olarak kaydedildi. Türkiye, İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Lübnan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere toplam 10 ülke ve bölgeye LPG ihracatı yaptı.

Aynı dönemde LPG üretimi yüzde 12,3’lük bir artışla 92 bin 841 ton olarak gerçekleşirken, Türkiye’de dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılan toplam LPG satışı ise yaklaşık 322 bin 445 ton seviyesinde hesaplandı.

OTOGAZ TÜKETİMİ LİDER KONUMDA

Kasım ayında LPG satışlarında en büyük pay otogazın oldu. Toplam LPG satışlarının yüzde 82,6’sını otogaz oluştururken, yüzde 13,8’lik pay tüplü LPG’ye, yüzde 3,6’lık pay ise dökme LPG’ye ait oldu.

4 ŞUBAT GÜNCEL BENZİN MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 46,34 TL

Motorin: 46,47 TL

LPG (Otogaz): 26,49 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 46,19 TL

Motorin: 46,36 TL

LPG (Otogaz): 25,89 TL

ANKARA

Benzin: 46,86 TL

Motorin: 47,15 TL

LPG (Otogaz): 26,39 TL

İZMİR

Benzin: 47,23 TL

Motorin: 47,53 TL

LPG (Otogaz): 26,24 TL