Araç sahipleri dikkat! MTV'de büyük zam: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

23 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:00

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarına yüzde 43,93’lük rekor bir artış yapıldı. Bu zam, araç sahiplerini yakından etkilerken, yeni vergi tutarları motor hacmine göre yeniden belirlendi. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında yapılacak.

Yeni yıl, araç sahipleri için zorlu ekonomik koşulları da beraberinde getiriyor. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları açıklandı. Bu artış, araç sahiplerinin bütçelerini etkileyecek. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 43,93 gibi yüksek bir zam oranı uygulanacak olan MTV, vatandaşlar için ek bir yük oluşturuyor.

MTV ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

2025 yılı MTV ödemeleri için ilk taksit dönemi 1 Ocak’ta başlıyor ve 31 Ocak’a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Araç sahiplerinin bu tarihler arasında borçlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanacak.

ARAÇ TÜRÜNE GÖRE MTV TUTARLARI

MTV tutarları, aracın motor hacmi, yaşı ve türüne göre farklılık gösteriyor. Yüksek motor hacmine sahip araçlar, bu zamdan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Daha düşük motor hacimli araçlar için ödenecek tutar görece daha düşük olsa da, zam oranı tüm araç sahipleri için hissedilir düzeyde olacak.

0-1300 cc Motorlu Taşıtlar

Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar

1-3 yaş: 4 bin 835 TL

4-6 yaş: 3 bin 372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası:

1-3 yaş: 5 bin 313 TL

4-6 yaş: 3 bin 707 TL

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü

1-3 yaş: 5 bin 803 TL

4-6 yaş: 4 bin 042 TL

1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar

Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar:

1-3 yaş: 8 bin 421 TL

4-6 yaş: 6 bin 314 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası

1-3 yaş: 9 bin 267 TL

4-6 yaş: 10 bin TL

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü

1-3 yaş: 10 bin 112 TL

4-6 yaş: 7 bin 577 TL

1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 16 bin 330 TL