MTV zam oranlarında enflasyon detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye giriyor: İndirim yolda

29 Kasım 2024 12:05 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:10

MTV zammı, 2025 için %43,93 olarak kesinleşmişti, ancak yeni bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2023’teki müdahalesinin ardından, hedef enflasyon doğrultusunda motorlu taşıtlar vergisine yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı iddia ediliyor.

2025 yılında MTV ne kadar olacak? Araçlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu

2025 yılında MTV ne kadar olacak? Araçlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi​ (MTV) oranlarında uygulanacak artış, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Yeniden Değerleme Oranı​ %43,93 olarak belirlenirken, değeri 260 bin TL’yi aşmayan, 1-3 yaş arası ve 1300 cm³ altındaki motor hacmine sahip araçlar için MTV tutarı 5.804 TL’ye yükseldi.

MTV’DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Resmi Gazete’nin yayımlanmasından önce araç sahiplerinin dikkati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanmıştı. Yürürlükteki yasal düzenlemeler, Cumhurbaşkanına MTV oranında %80’e kadar indirim yapma ya da artış yetkisi tanıyor. Bu bağlamda, 2025 MTV oranlarının en düşük %8,78, en yüksek ise %65,89 arasında değişebileceği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 YILINDA MTV ORANINI DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında MTV’ye uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’nı %122,93’ten %61,5’e düşürerek araç sahiplerini rahatlatmıştı. Ancak 2024 yılında oran değişikliğine gitmeyerek %58,46’yı korumuştu.

MTV ORANLARINDA ENFLASYON ETKİSİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, son günlerde gündeme gelen bir iddia ise araç sahiplerini umutlandırdı. Bu iddiaya göre, 2025 MTV oranlarında Yeniden Değerleme Oranı %43,93 olarak belirlense de zam oranının hedef enflasyon doğrultusunda %21 seviyesine indirilebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda alacağı karar, milyonlarca araç sahibi için büyük önem taşıyor. MTV oranlarıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.