En düşük 4 bin 834 en yüksek 230 bin lira! İşte en çok satan otomobillerde 2025 MTV tarifesi

11 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:06

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yansıtılacak ve milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyecek. 2025'te en çok satan otomobillerin MTV ücretlerindeki değişiklikler ise merak konusu oldu. Peki en çok satan otomobillerde 2025 MTV tarifesi nasıl olacak? İşte 2025 MTV tarifesindeki yeni düzenlemeler ve araç sahiplerini bekleyen güncel vergiler...

Yeni yıl MTV tutarları belli oldu! İşte en düşük sıfır araç vergisi

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Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim veya artış yetkisini kullanmaması durumunda, MTV oranları yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yeni MTV tarifesiyle, milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği vergiler belli olacak.

Yeni tarifeye göre, 2025’te sıfır otomobil alacaklar veya 1-3 yaş arası araca sahip olanlar, motor silindir hacmine göre 4.834 TL ile 230.698 TL arasında MTV ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV, 10.112 TL ile motor hacmi 1.3-1.6 litre arasındaki araçlar için geçerli olacak.

YÜKSEK MTV: FERRARİ PUROSANGUE ÖRNEĞİ

Örneğin, lüks SUV sınıfındaki Ferrari Purosangue gibi büyük motor hacmine sahip araçlar için yıllık MTV ödemesi 230.698 TL’ye kadar çıkacak. Bu, 2025 yılı için belirlenen en yüksek MTV tutarı olacak.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLERDE MTV ÜCRETLERİ

Türkiye’de en çok tercih edilen araçlardan Fiat Egea'nın MTV'si 10.112 TL’ye yükselirken, Renault Clio’nun 1.0 litre motor hacimli versiyonu için MTV ücreti 5.803 TL olarak belirlendi. Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motorlu versiyonu da 10.112 TL MTV ödeyecek. Corolla’nın 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu ise 17.000 TL MTV’ye tabi olacak.

MOTOSİKLET MTV ÜCRETLERİ

1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahipleri için MTV, 899 TL ile 11.667 TL arasında değişiyor. En çok satılan 100-250 cc motosikletler için yıllık MTV 899 TL, 251-650 cc arasında motor hacmine sahip motosikletler için 1.862 TL olacak. 651-1200 cc motor hacimli motosikletlerin MTV’si ise 4.808 TL olarak belirlendi.

PANELVAN, MİNİBÜS VE KAMYONET MTV ÜCRETLERİ

1-6 yaş aralığındaki panelvan araç sahipleri 7.707 TL MTV ödeyecek. Aynı yaş grubundaki minibüslerin MTV’si ise 5.780 TL olacak. 1.5 ton ağırlığa kadar kamyonetler için MTV tutarı 5.183 TL iken, 1.5-3.5 ton arası kamyonetler için bu tutar 10.500 TL'ye yükselecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MTV ÜCRETLERİ

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla daha yüksek MTV ödeyecek. Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) gibi en çok tercih edilen elektrikli araçlar için 2025 MTV’si 14.716 TL olacak. 181-210 kW motor gücüne sahip elektrikli araçlar için bu ücret 22.413 TL, 211-240 kW arasında motor gücüne sahip olanlar içinse 35.240 TL’ye ulaşacak. 300 kW motor gücündeki lüks elektrikli spor otomobiller, örneğin Porsche Taycan, içinse MTV ücreti 57.675 TL olarak belirlendi.

1-3 YAŞ ARASI OTOMOBİLLERDE YENİ MTV ÜCRETLERİ