Araç sahipleri dikkat! Muayene fiyatları cep yakacak: İşte 2025'te geçerli olacak rakamlar

27 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:56

Araç muayene ücretlerine yeni yılda zam geliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeler açıklandı. Peki 2025'te araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte yeni araç muayene fiyatları ve detaylar...

Araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 43,93 oranında bir artış, araç muayene ücretlerine yansıtılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2024 yılına kıyasla önemli bir artış yaşanacak olan araç muayene ücretleri, özellikle ticari araç sahipleri​ için dikkat çekici bir maliyet artışı anlamına geliyor. Söz konusu zam oranı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranına paralel olarak uygulanacak. YENİ ARAÇ MUAYENE FİYATLARI 2024 yılı güncel araç muayene fiyat listesi şöyleydi: Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2.462,40 TL

Fiyat artışıyla birlikte araç muayene fiyatları 2025 yılında şu şekilde oldu:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.335 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.621 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.544 TL İlgili Haberler Araç sahipleri dikkat! Muayene ücretlerine büyük zam: TÜVTÜRK'ün 2025 tarifesi cep yakacak Taksilerde saldırılar artmıştı! Kamerasız araçlar muayeneden geçemeyecek