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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Resmen zorunlu oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yolcu taşıma araçlarında güvenlik artırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle M1, M2 ve M3 kategorisindeki araçlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu gibi güvenlik donanımlarının teknik standartları netleşti.

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Araç sahipleri dikkat! Resmen zorunlu oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:48

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, motorlu yolcu taşıma araçlarında güvenliği ve izlenebilirliği artırmayı hedefliyor.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, M1, M2 ve M3 kategorisindeki motorlu yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemleri entegre edilmesi gerekecek. Bu sistemler, GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO gibi küresel uydu sistemlerinden en az biriyle uyumlu çalışarak araçların anlık konum bilgilerini kontrol merkezine iletecek. Veriler, belirlenen bir merkezde saklanarak takip edilebilecek.

10 SANİYEDE BİR KONUM BİLDİRİMİ YAPILACAK

Araçlardan kontrol merkezine iletilecek konum bilgisi, en fazla 10 saniyelik aralıklarla güncellenecek. Ayrıca, internet bağlantısının kesilmesi durumunda, sistem en az 3 bin konum bilgisini hafızasında saklayarak bağlantı sağlandığında merkeze iletebilecek.

KAMERA VE ACİL DURUM BUTONU ŞARTI GELDİ

Yeni yönetmelikle birlikte yolcu taşıma araçlarına teknik standartlara uygun kamera ve görüntü kayıt cihazlarının monte edilmesi zorunlu hale getirildi. Buna ek olarak, acil durum butonları da araçlarda yer alacak. Acil durum butonları, en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. M1 kategorisindeki araçlarda biri sürücü kabininde olmak üzere en az iki buton bulunacak. M2 ve M3 kategorilerindeki araçlarda ise şoför mahalline bir buton eklenirken, her 4 metrede bir ek buton konumlandırılacak. Çift katlı araçlarda ise her katta en az bir buton olması zorunlu olacak.

SİBER GÜVENLİK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Düzenleme kapsamında, kullanılan cihaz ve yazılımların siber güvenlik gerekliliklerine uygun olması şart koşuldu. Verilerin güvenli bir şekilde toplanması, saklanması ve iletilmesiyle ilgili kriterler, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, araçlara takılacak cihazların kontrol merkezi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Uygunluk belgeleri ve teknik raporlar ise yetkili onay kuruluşları tarafından hazırlanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yolcu taşıma src kaç?
Src 2 Belgesi: Yolcu taşımacılık işi yapacak olan ve bu taşımacılığı ülke sınırları içinde icra edecek olan sürücüler alır. Bu belge türünün eğitim süresi toplam 36 saat olarak gerçekleştirilir. Src 3 Belgesi: Eşya ve kargo taşımacılık işini ülke sınırları dışında gerçekleştirmek için alınacak bir belge türüdür.
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