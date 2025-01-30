Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak: MTV ödemelerinde süre doluyor

30 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:41

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesi için son gün 31 Ocak. Gecikme faiziyle karşılaşmamak için mükelleflerin ödemelerini zamanında yapması gerekiyor.

MTV ilk taksit ödenmezse ne olur? 31 Ocak'ta bitiyor

MTV ilk taksit ödenmezse ne olur? 31 Ocak'ta bitiyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2025 yılı ilk taksit ödeme süresi dolmak üzere. 1 Ocak’ta başlayan ödeme dönemi, 31 Ocak’ta sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

MTV YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl ocak ayında vergi dairelerince tahakkuk ettiriliyor ve iki taksitte ödenebiliyor. Araç sahipleri, vergilerini ocak ve temmuz aylarında eşit taksitlerle yatırabiliyor.

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV ödemeleri çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabiliyor:

Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden,

Anlaşmalı bankaların kredi kartı veya havale yöntemiyle,

Yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

Vergi dairesi vezneleri ve yetkili PTT şubeleri aracılığıyla.

Ödemeler 00.10-23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.

2025 YILI MTV ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, yeniden değerleme oranında (%43,93) artırıldı. Buna göre:

2024’te 2.343 TL olan bir aracın MTV'si, 2025’te 3.372 TL oldu.

2024’te 5.265 TL ödeyen bir araç sahibi, 2025’te 7.577 TL ödeyecek.

Son ödeme tarihi olan 31 Ocak’ı kaçırmamak ve gecikme faizinden etkilenmemek için ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor.