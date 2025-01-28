2025 MTV ödemeleri son gün ve yapmanız gerekenler!

28 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:07

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yaklaşırken, sürücüler için en kritik tarihler ve ödeme yöntemleri merak konusu oldu. 2025 yılı için MTV ödeme süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye'deki taşıt sahiplerinin her yıl ödemesi gereken bir vergi türüdür. 2025 yılı için MTV ödemeleri, 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu süreç, sürücüler için önemli bir mali yükümlülüktür ve zamanında yapılmadığı takdirde gecikme faizi uygulanabilir...

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV Hesaplama: Taşıt sahipleri, MTV miktarını hesaplamak için aracın motor gücü, yaşı ve tipi gibi kriterleri dikkate almalıdır. 2024 için MTV tarifesi, her yıl güncellenmektedir.

Ödeme Yöntemleri: MTV ödemeleri, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

Online Ödeme: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kredi kartı ile kolayca ödenebilir.

Banka Şubeleri: Taşıt sahipleri, anlaşmalı bankaların şubelerinden de MTV ödemelerini yapabilir.

Mobil Uygulamalar: Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de MTV ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Gecikme Cezası: MTV ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda, her ay için %1,5 oranında gecikme faizi uygulanır. Bu nedenle, sürücülerin ödemelerini zamanında yapmaları büyük önem taşır.

2025 MTV ÖDEME TARİHLERİ

İlk Taksit Ödemesi: 1 - 31 Ocak 2025

İkinci Taksit Ödemesi: 1 Temmuz - 2 Ağustos 2025

2025 MTV TUTARLARI

2025 yılı için uygulanacak MTV tutarları, aracın motor silindir hacmine göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı örnekler: