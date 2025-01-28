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2025 MTV ödemeleri son gün ve yapmanız gerekenler!

Editör: Ali Osman Polat / Kaynak: TGRT HABER
28 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:07
2025 MTV ödemeleri son gün ve yapmanız gerekenler!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yaklaşırken, sürücüler için en kritik tarihler ve ödeme yöntemleri merak konusu oldu. 2025 yılı için MTV ödeme süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)Türkiye'deki taşıt sahiplerinin her yıl ödemesi gereken bir vergi türüdür. 2025 yılı için MTV ödemeleri, 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu süreç, sürücüler için önemli bir mali yükümlülüktür ve zamanında yapılmadığı takdirde gecikme faizi uygulanabilir...

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MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV Hesaplama: Taşıt sahipleri, MTV miktarını hesaplamak için aracın motor gücüyaşı ve tipi gibi kriterleri dikkate almalıdır. 2024 için MTV tarifesi, her yıl güncellenmektedir.

Ödeme Yöntemleri: MTV ödemeleri, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

Online Ödeme: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kredi kartı ile kolayca ödenebilir.

Banka Şubeleri: Taşıt sahipleri, anlaşmalı bankaların şubelerinden de MTV ödemelerini yapabilir.

Mobil Uygulamalar: Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de MTV ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Gecikme Cezası: MTV ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda, her ay için %1,5 oranında gecikme faizi uygulanır. Bu nedenle, sürücülerin ödemelerini zamanında yapmaları büyük önem taşır.

2025 MTV ÖDEME TARİHLERİ

İlk Taksit Ödemesi1 - 31 Ocak 2025

İkinci Taksit Ödemesi1 Temmuz - 2 Ağustos 2025

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2025 MTV TUTARLARI

2025 yılı için uygulanacak MTV tutarları, aracın motor silindir hacmine göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı örnekler:

Araç TipiMotor Silindir HacmiMTV Tutarı (TL)
Minibüs1900 cm³ ve aşağısı5.780 TL
Panel Van1900 cm³ ve aşağısı7.707 TL
Otomobil1300 cc'ye kadar1.400 TL
Otomobil1301-1600 cc arası2.800 TL
Otomobil1601-2000 cc arası4.200 TL
Otomobil2001 cc ve üzeri6.000 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, taşıt sahipleri için önemli bir yükümlülüktür. 2024 yılı için belirlenen tarihlere dikkat edilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması, gecikme cezası riskini azaltacaktır.

Sürücüler, MTV ödemelerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için farklı yöntemleri kullanabilir. Unutmayın, zamanında yapılan ödemeler, mali yükümlülüklerinizi hafiflettiğini unutmaması gerekir..

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Kaynak: TGRT HABER

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