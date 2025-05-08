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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem başladı: Maliye o sürücüleri yakın takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ticaretle mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri (OSB) ve şehir girişlerinde kurulan sabit denetim noktalarıyla ticari araçlar artık sürekli gözetim altında olacak.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 15:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurusuyla birlikte, vergi kayıplarını önlemeye yönelik yeni bir uygulama 2025 yılı itibarıyla başlatıldı. Önceden belirli dönemlerde yapılan geçici denetimler artık kalıcı ve kesintisiz hale getirildi. Yeni sistem ile birlikte maliye ekipleri günün her anında sahada olacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem başladı: Maliye o sürücüleri yakın takibe aldı

DENETİM NOKTALARI STRATEJİK ALANLARA KURULDU

Özellikle büyükşehirlerin giriş ve çıkış noktaları ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) denetimlerin merkezinde yer alıyor. 1 Ocak 2025’ten bu yana, yılın ilk aylarında 184 farklı OSB’de yaklaşık 50 bin denetim gerçekleştirildi. Bu süreçte 30 binden fazla tutanak tutuldu ve şehirlerarası yollarda 35 bine yakın araç kontrol edildi.

MALİYE SIKI TAKİPTE

Yeni dönemde yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırlar özel incelemeye tabi tutuluyor. Denetim ekipleri, OSB girişlerinde ve ana karayollarında bu araçları durdurarak sevk irsaliyesi, fatura ve taşıma belgelerini detaylı biçimde kontrol ediyor. Eksik ya da hatalı belge tespit edilmesi durumunda bilgiler dijital sistemlere anında işleniyor ve idari işlemler başlatılıyor.

Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem başladı: Maliye o sürücüleri yakın takibe aldı

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE KADAR TAKİP

Denetimler yalnızca araçlarla sınırlı kalmıyor. Taşınan ürünlerin tedarik zinciri de detaylı biçimde analiz ediliyor. Örneğin bir sebze yükü taşınıyorsa, bu ürünün hangi üreticiden alındığı, hangi firmaya ulaştırıldığı ve hangi amaçla kullanılacağına kadar tüm bilgiler dijital olarak kayıt altına alınıyor. Böylece sadece nakliyeci değil, ürünün üreticisi ve alıcısı da sistemli bir denetime tabi tutuluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Maliye nedir?
Maliye, kamu maliyesi veya kamu ekonomisi, devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Kamu maliyesi, devletin gelirlerinin ve harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini incelemektedir.
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#trafik kuralları
#Ekonomi
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