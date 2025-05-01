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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda: Her yıl muayene zorunlu oluyor

Avrupa Komisyonu’nun 10 yaş ve üzeri araçlar için her yıl muayene zorunluluğu getirme önerisi, trafikte güvenliği artırmayı hedeflerken Türkiye’de de yankı uyandırdı. Peki bu düzenleme Türkiye'yi etkiler mi? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:20

Avrupa Birliği (AB), trafik güvenliği ve çevre duyarlılığı kapsamında yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Ehliyetlerde yaş sınırı düzenlemelerinin ardından bu kez hedefte, trafikteki eski araçlar var. AB, 10 yaşın üzerindeki otomobillere yönelik yeni bir muayene sistemi getirmeyi planlıyor.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda: Her yıl muayene zorunlu oluyor

ESKİ ARAÇLARA HER YIL ZORUNLU MUAYENE GELİYOR

Avrupa Komisyonu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşan otomobil ve kamyonetlerin yılda en az bir kez teknik kontrole girmesi zorunlu hale gelecek. Bu öneri yasalaşırsa, AB ülkelerinde eski araç sahipleri her yıl araçlarını muayeneye götürmek zorunda kalacak.

Komisyon adına konuşan AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, bu düzenlemenin hem trafik kazalarını azaltacağını hem de çevre kirliliğini önleyeceğini belirtti. "Yollarımız daha güvenli olacak, hava kalitemiz artacak ve vatandaşlarımız daha huzurlu bir yaşam sürecek" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda: Her yıl muayene zorunlu oluyor

DÜZENLEME TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Bu düzenleme doğrudan Türkiye’yi bağlamasa da, AB ile uyum süreci kapsamında ülkemizde benzer adımların atılması mümkün olabilir. Uzmanlar, geçmişte AB trafik düzenlemelerinin Türkiye’de de etkili olduğunu hatırlatarak, bu yeni uygulamanın da ülkemizde benimsenebileceğine dikkat çekiyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda TBMM’ye sunulan bir yasa teklifinde, eski araçlarını yeni modellerle değiştiren sürücülere ÖTV muafiyeti sağlanması önerilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

25 yaşını doldurmuş araçlar ne yapmalı?
25 yaşını aşmış araçlar, geri dönüşüme verilmelidir. Geri dönüşüme gönderilmiş hurda araçlar, bir defa olacak şekilde ÖTV indiriminden yararlanmaktadır. ÖTV indirimin geçerli olması için alınacak yeni aracın Türkiye'de üretilmiş olması koşulu bulunmaktadır.
ETİKETLER
#araç sahipleri
#Avrupa Birliği (AB)
#eski araçlar
#Ekonomi
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