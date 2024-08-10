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Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortası eylül ayında artışa geçecek! Oran belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 03:50 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 04:28
Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortası eylül ayında artışa geçecek! Oran belli oldu

Motorlu taşıt sahiplerinin merakla beklediği zorunlu trafik sigortası primlerinin eylül ayında zamlanacağı oran belli oldu. 2024 eylül ayı için azami artış miktarı açıklandı.

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortası eylül ayında artışa geçecek! Oran belli oldu - 1. Resim

1 EYLÜL İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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