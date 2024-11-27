Araç sahipleri için 15 günlük süre kaldırıldı! 8 gün sonra geçerli olacak

27 Kasım 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:57

Türkiye'de araç alım satımlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Anayasa Mahkemesi, mevcut düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası yapılan düzenleme, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Bu uygulama 5 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek.

Adana​ 4. Tüketici Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesindeki bazı düzenlemelerle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itiraz başvurusunda bulundu. Söz konusu düzenleme, araç satışından sonra trafik sigortasının 15 gün süreyle geçerli kalmasını öngörüyordu. Mahkeme, aracını satan kişilerin mülkiyet hakkının sona ermesine rağmen sigorta yükümlülüklerinin devam etmesinin hukuki sorunlara yol açtığını savundu.

AYM'DEN ANAYASA'YA AYKIRILIK KARARI

AYM, yapılan itirazı değerlendirerek düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve iptal kararı aldı. 5 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, 9 aylık geçiş süresinin ardından 5 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren araç alım-satım işlemlerinde trafik sigortasının 15 günlük geçerlilik süresi uygulanmayacak.

ESKİ ARAÇ SAHİBİ ARTIK SORUMLU OLMAYACAK

AYM'nin gerekçeli kararında, araç satışının ardından eski sahibin araç üzerindeki hukuki ve fiili kontrolünün sona erdiği vurgulandı. Bu nedenle, yeni sahibin 15 günlük süre içinde sebep olduğu kazalardan eski araç sahibinin sorumlu tutulmasının hukuki bir müdahale olduğu ifade edildi. Kararda ayrıca, yeni araç sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmasını öngörecek bir yasal düzenleme yapılmasının anayasal bir engel oluşturmadığı belirtildi. Eski sahiplerin, kontrol yetkileri bulunmayan kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulmasının zorunlu olmadığına dikkat çekildi.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER KALDIRILIYOR

Mahkeme, sigorta sözleşmesinin feshedilmediği durumlarda eski sahibin, yeni sahibin neden olduğu zararlardan sorumlu tutulmasının gereksiz olduğuna hükmetti. Fesih halinde bile 15 günlük süre boyunca eski işletenin sorumluluğunun devam etmesini öngören düzenlemenin anlamsız bir yük oluşturduğu sonucuna varıldı.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"Aracın devriyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini kaybeden sigortalının, artık işleten sıfatı bulunmadığı halde sigorta sözleşmesinin devam etmesi ya da fesih durumunda bile 15 günlük süre boyunca yeni işletenin neden olduğu zararlardan sorumlu tutulması gereksiz ve orantısız bir düzenlemedir."