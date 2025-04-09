Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren tabelalar değişti. Motorine 2 lira 64 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
Araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe geliyor. Salı gecesi LPG'ye yapılan 80 kuruşluk indirimden sonra bir indirim haberi daha geldi. Motorin fiyatlarına 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren indirim yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifesi petrol fiyatlarını tepetaklak etti. Brent petrolde yaşanan düşüş ve dövizdeki dalgalanma akaryakıtta tabelaların bir kez daha değişmesine sebep oldu.
Gelişmeleri yakından takip eden sürücüleri sevindirecek indirim ise bu gece tabelalara yansıdı. Motorin fiyatlarına 2 lira 64 kuruş indirim geldi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına da perşembe gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Söz konusu indirimin 2,15 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
Motorine yapılan indirimin ardından 3 büyükşehirde akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle:
İSTANBUL
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,69'dan 44,05 TL'ye
LPG: 26,51 TL
ANKARA
Benzin: 47,27 TL
Motorin: 47,54'ten 44,90 TL'ye
LPG: 27,12 TL
İZMİR
Benzin: 47,68 TL
Motorin: 47,94'ten 45,30 TL'ye
LPG: 27,02 TL