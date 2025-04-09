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 | Onur Kaya

Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren tabelalar değişti. Motorine 2 lira 64 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 00:35

Araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe geliyor. Salı gecesi LPG'ye yapılan 80 kuruşluk indirimden sonra bir indirim haberi daha geldi. Motorin fiyatlarına 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren indirim yapıldı.

PİYASALAR TEPETAKLAK OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifesi petrol fiyatlarını tepetaklak etti. Brent petrolde yaşanan düşüş ve dövizdeki dalgalanma akaryakıtta tabelaların bir kez daha değişmesine sebep oldu.

Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Gelişmeleri yakından takip eden sürücüleri sevindirecek indirim ise bu gece tabelalara yansıdı. Motorin fiyatlarına 2 lira 64 kuruş indirim geldi.

Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE DE İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına da perşembe gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Söz konusu indirimin 2,15 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine yapılan indirimin ardından 3 büyükşehirde akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle:

Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
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İSTANBUL

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,69'dan 44,05 TL'ye

LPG: 26,51 TL

ANKARA

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,54'ten 44,90 TL'ye

LPG: 27,12 TL

İZMİR

Benzin: 47,68 TL

Motorin: 47,94'ten 45,30 TL'ye

LPG: 27,02 TL

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#Ekonomi
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