Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Motorin 50 lirayı geçti

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,7 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından petrol fiyatları yükseldi. Piyasalarda yaşanan hareketlik, akaryakıtta tabelaların bir kez daha değişmesine neden oldu.

BRENT PETROL NE KADAR?

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, cuma günü yaklaşık beş ayın zirvesini gören petrol fiyatları salı günü Asya seansında yükseldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,65 TL'den işlem görüyor. Batı Teksas tipi ham petrol ise varil başına 70,77 dolar seviyesinde.

MOTORİNE 1,70 TL ZAM GELDİ

Cuma günü 1,49 TL zamlanan motorine salı günü 1,70 TL daha zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girerek tabelalara yansıdı.

Vatandaşların canını sıkacak son zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 50 lirayı aştı.

Zam kararının ardından akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...

MOTORİN FİYATLARI

Ankara: 50,31 TL

İstanbul: 49,43 TL

İzmir: 50,65 TL

BENZİN FİYATLARI

Ankara: 49,06 TL

İstanbul: 48,40 TL

İzmir: 49,43 TL

LPG FİYATLARI