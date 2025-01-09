Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Mahkemeden HGS komisyonu kararı: Başvuran herkes parasını geri alacak

09 Ocak 2025 16:17 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:25

Tüketici İl Hakem Heyeti, PTT'nin HGS yüklemelerindeki komisyonun haksız olduğuna karar vererek, vatandaşın ödediği ücreti geri almasını sağladı.

Bir vatandaşın, e-Devlet​ üzerinden yaptığı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesinde kesilen komisyon ücreti, hukuka taşındı ve mahkeme, bu ücretin yasal olmadığına hükmetti. Olay, Tüketici Etik Değerler Federasyonu (TEDF) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi.

HİZMET BEDELİ ADI ALTINDA ALINAN ÜCRET HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Nazlı’nın aktardığına göre, bir tüketici, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiği 1.500 TL tutarındaki HGS yüklemesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 20 TL komisyon kesildiğini fark etti. Bu kesintiyi haksız bulan vatandaş, durumu Tüketici İl Hakem Heyeti’ne taşıdı. Heyet, tüketiciyi haklı bularak PTT’nin aldığı hizmet bedelinin iadesine karar verdi.

PTT ise bu karara itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk​ Mahkemesi’ne götürdü. Ancak mahkeme, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine atıfta bulunarak, kredi kartı kullanıcılarından hizmet bedeli adı altında komisyon alınamayacağını belirtti. Mahkeme, Tüketici İl Hakem Heyeti’nin kararını onaylayarak, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

"KARAR TÜKETİCİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan TEDF Başkanı Nazlı, "Bir vatandaşımızın hak arama mücadelesi, tüketici haklarının korunmasında önemli bir kazanım olmuştur. Haksız bir kesintiye sessiz kalmayarak yasal yollara başvuran bu değerli tüketicimizi tebrik ediyoruz. Bu karar, bilinçli tüketici davranışının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir ve benzer durumlarla karşılaşan tüketiciler için emsal niteliğindedir" dedi.