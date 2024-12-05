Araç satışında yeni dönem bugün başladı: Kurala uymayan trafiğe çıkamayacak

05 Aralık 2024 10:39 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:12

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el otomobil satışlarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Artık noterlerde gerçekleştirilen araç satış ve devir işlemleri, araç alıcısının zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması şartına bağlandı. Sigortası bulunmayan araçların devir işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el otomobil satışlarında yeni dönem resmen başladı. Böylece araç alım-satım işlemlerinde önemli bir dönemeçe geçildi. Sıfır araç satışlarında uygulanan sigorta zorunluluğuna, ikinci el araçlar da dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası yapılmadan araç satış işlemleri artık gerçekleştirilemeyecek.

TRAFİK SİGORTASI ŞARTI İLE SATIŞ GERÇEKLEŞECEK

Yeni düzenleme kapsamında, ikinci el araç alıcılarının, satış tarihinden itibaren trafik sigortası yaptırması zorunlu hale geldi. Noterler, sigortası olmayan araçların devir işlemini onaylamayacak. Önceki düzenlemeye göre alıcıya verilen 15 günlük sigorta yaptırma süresi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu değişiklik, sigortasız araç kullanımına karşı alınmış bir önlem olarak dikkat çekiyor.

15 GÜNLÜK SİGORTA SÜRESİ KALDIRILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, eski düzenlemeyi iptal ederken önemli gerekçelere vurgu yaptı. Mahkeme, aracını devreden eski sahibin, sigorta yükümlülükleri nedeniyle üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulmasının "haksız bir müdahale" olduğuna karar verdi. Eski sahibin hukuki sorumluluğunun sona erdiği bir durumda bu yükümlülüğün devam etmesi, mahkeme tarafından adaletsiz bulundu.

Bu düzenleme ile tescilli araçların alım-satım ve devir işlemleri, yalnızca zorunlu trafik sigortası yaptırılmış olması koşuluyla tamamlanacak. Sigorta yaptırmayan alıcılar, araç devir işlemini gerçekleştiremeyecek. Ayrıca noter harici yapılan satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten men edilmiş veya çekilmiş araçlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

SEKTÖR YETKİLİLERİNİN GÖRÜŞÜ

Uzmanlar, bu düzenlemenin trafikte sigortasız araç kullanımını büyük ölçüde azaltacağını belirtiyor. Sigorta yaptırılmayan araçların kaza riskiyle ekonomik ve hukuki yük oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, bu uygulamanın trafik güvenliği açısından olumlu bir adım olduğunu ifade ediyor. Yapılan değişiklikle, araç satışlarının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Hem satıcı hem alıcı açısından net sorumluluklar belirlenirken, sigortasız araç kullanımına karşı caydırıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu.