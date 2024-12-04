Araç satışında yeni dönem! Yarından itibaren geçerli olacak: Kurala uymayan trafiğe çıkamayacak

04 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:41

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el otomobil satışlarında yeni bir dönem resmen başlıyor. Artık noterlerde gerçekleştirilen araç satış ve devir işlemleri, araç alıcısının zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması şartına bağlandı. Sigortası bulunmayan araçların devir işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilemeyecek. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el otomobil satışlarında yeni bir dönem resmen başlıyor. Artık noterlerde gerçekleştirilen araç satış ve devir işlemleri, araç alıcısının zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması şartına bağlandı. Sigortası bulunmayan araçların devir işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilemeyecek.

TRAFİKTE SİGORTASIZ ARAÇ KULLANIMI AZALACAK

Bu kapsamda, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri, yalnızca alıcının satış tarihi itibarıyla geçerli bir trafik sigortasına sahip olması durumunda geçerli olacak. Trafikten çekilmiş ya da çekilecek araçlar ise bu uygulamadan muaf tutulacak. Noterler dışında yapılan her türlü satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Sektör temsilcileri, bu kararın trafikte sigortasız araç kullanımını önemli ölçüde azaltacağını ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

15 GÜNLÜK SİGORTA SÜRESI KALDIRILMIŞTI

Trafik sigortasıyla ilgili daha önce uygulanan 15 günlük süre de geçtiğimiz dönemde iptal edilmişti. Eski uygulamaya göre, araç satışının ardından 15 gün içinde sigorta yaptırılabiliyordu. Ancak bu süre içinde gerçekleşen kazalar, hukuki sorunlara neden oluyordu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla birlikte, aracın yeni sahibi sigortasını satış günü yaptırmak zorunda olacak. Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, araç satışından sonra eski sahibinin araç üzerindeki kontrolünün sona erdiği ve bu sürede meydana gelen kazalardan eski sahibin sorumlu tutulmasının ağır bir müdahale olduğu vurgulanmıştı. Yeni düzenleme, hem araç alım satımlarını daha güvenli hale getirecek hem de trafik kazalarında sigortasızlık nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.