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 | Kübra Çelepi

Araç sürücüleri dikkat! Araç muayene istasyonları yeni sahiplerini arıyor: Tarihi İhalenin günü belli oldu

Araç muayene ihaleleri için yarış başlıyor. Araç muayene ihaleleri için son pazarlıklar 24 Şubat'ta. 2027’nin yol haritası belli oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("ÖİB"), 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin ihalelere toplamda altı teklif geldi. İşte T-teklif sahipleri ve ihale detayları.

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Araç sürücüleri dikkat! Araç muayene istasyonları yeni sahiplerini arıyor: Tarihi İhalenin günü belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 12:19

Araç muayene istasyonları için 6 teklif sahibi yarışacak. 2027’ye kadar geçerli olacak ihale için tarih belli oldu. 24 Şubat’ta pazarlık zamanı. İşte araç muayene ihalesi için teklif veren şirketler listesi.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM

Araç muayene ihalesi için teklif veren şirketler belli oldu. Araç muayene istasyonlarının 2007 yılında tamamlanan özelleştirme süreci kapsamında imzalanan ve 20 yıl süreyle geçerli olan imtiyaz sözleşmesi 14 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. 2027-2047 dönemini kapsayacak yeni özelleştirme ihaleleri iki bölge halinde düzenlenecek.

6 TEKLİF 2 BÖLGE 1 KAZANAN

1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları ihalelerine katılan teklif sahipleri kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki ihale için de teklif veren şirketler aynı oldu.

Buna göre;

"1. Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri teklif sahipleri;

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu, MOI Ortak Girişim Grubu.

Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri teklif sahipleri;

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu, MOI Ortak Girişim Grubu oldu.

SON PAZARLIKLAR 24 ŞUBAT'TA

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin ihalelere toplamda altı teklif geldiğini ve ihalelerin 24 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek.

24 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden önce teklif sahipleriyle birinci tur pazarlık görüşmeleri, aynı gün saat 14.30'da 1. Bölge, saat 15.30'da ise 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmeleri açık artırma yöntemiyle kamuoyuna açık olarak yapılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜVTÜRK kredi kartı Komisyonu ne kadar?
TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.
ETİKETLER
#Otomobil
#Hurda Araç
#Ekonomi
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