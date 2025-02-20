Tüketici güveni şubat ayında yükseldi! TÜİK açıkladı: 20 ayın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81,0 iken Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Türkiye'de tüketici güveni, bu veri ile 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

Hanenin maddi durumu endeksi, Ocak ayında 64,8 seviyesindeyken Şubat ayında 65,6 değerine çıktı. Bu kalemde %1,1 oranında bir artış yaşandı. Aynı şekilde, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de Ocak ayındaki 80,5 seviyesinden Şubat ayında 83,1 seviyesine çıkarak %3,1 oranında bir yükseldi.

Endeksin bu artışı, tüketicilerin geleceğe yönelik güveninin arttığını gözler önüne serdi.



Sıkça Sorulan Sorular Tüketici güven endeksi artarsa ne olur? Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular Kimler tüketici sayılmaz? Önemle belirtmelidir ki, her alıcı ya da kullanıcı tüketici değildir. Gerçekten kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış, ticari olarak kullanma vs. gibi amaçlarla alıcı ya da kullanıcı olmak mümkündür.