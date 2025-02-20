Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi!

TÜİK'ten gelen verilere göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 arttı.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,90 artış,

tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,46 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre;

tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %30,62 artış,

tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %44,23 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %52,31 artış ile tohum ve dikim materyali,

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %3,86 artış ile malzemeler oldu.