Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi!

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Aralık 2024 verilerini açıkladı. Tarım-GFE yıllık yüzde 32,49, aylık ise yüzde 2,13 arttı.
TÜİK'ten gelen verilere göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 arttı.
Ana gruplarda bir önceki aya göre;
Bir önceki yılın aynı ayına göre;
tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %30,62 artış,
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %44,23 artış gerçekleşti.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %52,31 artış ile tohum ve dikim materyali,
Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %3,86 artış ile malzemeler oldu.