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Ekonomi
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Editor
 | Kübra Çelepi

Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi!

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Aralık 2024 verilerini açıkladı. Tarım-GFE yıllık yüzde 32,49, aylık ise yüzde 2,13 arttı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:21

TÜİK'ten gelen verilere göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 arttı.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

  • tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,90 artış,
  • tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,46 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre;

tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %30,62 artış,

tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %44,23 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %52,31 artış ile tohum ve dikim materyali,

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup; %3,86 artış ile malzemeler oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tarım ÇKS nedir?
ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.
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#Tüİk Verileri
#Ekonomi
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