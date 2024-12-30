Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! İşte emekli zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisi
Piyasanın aralık ayın enflasyon beklentisi sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında enflasyonu yüzde 1,61 olarak beklediklerini açıkladı. 3 Ocak 2025'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı belirlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentiler belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,61 artacak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ YÜZDE 1,61
19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre,
- Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. E
- Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
- Ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörüldü.
6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLACAK?
AA finansın verilerine göre, beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,18 civarında hesaplandı.
2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 27,32 OLDU
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.