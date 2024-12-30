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Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! İşte emekli zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 12:45 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:54

Piyasanın aralık ayın enflasyon beklentisi sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında enflasyonu yüzde 1,61 olarak beklediklerini açıkladı. 3 Ocak 2025'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu​ tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayıenflasyon​ verilerine ilişkin beklentiler belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre aralık ayında tüketici fiyatları​ yüzde 1,61 artacak.

Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! Zamları belirleyecek 6 aylık veri bu oranı bekliyor - 1. Resim

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ YÜZDE 1,61 

19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre,

  • Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. E
  • Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
  • Ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörüldü.

Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! Zamları belirleyecek 6 aylık veri bu oranı bekliyor - 2. Resim

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLACAK?

AA finansın verilerine göre, beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,18 civarında hesaplandı.

Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! Zamları belirleyecek 6 aylık veri bu oranı bekliyor - 3. Resim

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 27,32 OLDU

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Aralık ayı enflasyon beklenti açıklandı! Zamları belirleyecek 6 aylık veri bu oranı bekliyor - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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