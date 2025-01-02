Aralık ayının zam şampiyonları belli oldu! İşte Aralıkta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

02 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:31

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı itibariyle market raflarında yer alan 41 ürünün 40'ında fiyat artışı yaşandığını, yalnızca 1 üründe ise fiyat düşüşü gözlemlendiğini ifade etti.

İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler belli oldu! Kırtasiye ürünleri başı çekiyor

İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler belli oldu! Kırtasiye ürünleri başı çekiyor

2024 yılı itibarıyla Türkiye​'de gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici şekilde devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği​ (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2024 yılında marketlerde takip edilen 41 ürünün 40'ının fiyatının arttığını, yalnızca 1 ürünün fiyatının düştüğünü belirtti. Bayraktar'a göre, 2024 yılı içinde marketlerde en fazla fiyat artışı beyaz lahanada görülürken, üreticide ise en büyük fiyat artışı mandalinada yaşandı. Öte yandan, hem üretici hem de market fiyatlarında en büyük düşüş patates fiyatlarında gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN BEYAZ LAHANA OLDU

Bayraktar, geçen yıl ile karşılaştırıldığında markette en büyük fiyat artışının beyaz lahana ile görüldüğünü ve bunun oranının yüzde 179,1 olduğunu vurguladı. Bu artışı, sırasıyla mandalina, patlıcan, pırasa ve limon takip etti. Geçen yıl markette patatesin fiyatında yüzde 16'lık bir düşüş yaşanırken, üreticinin de fiyat artışı gösteren ürünlerinin büyük kısmı, manda, karnabahar, beyaz lahana gibi sebzelerdi.

2024 yılında üreticide en fazla fiyat artışını, yüzde 276,5 ile mandalina gösterdi. Bunun ardından, karnabahar ve beyaz lahana gibi ürünlerde de büyük fiyat artışları görüldü. Üreticide fiyatı düşen ürünlerin başında ise patates geldi. Patatesin fiyatındaki düşüş, özellikle üretim artışı ile ilgili bir gelişmeye bağlanıyor.

ÜRETİCİ FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN PATLICAN

Bunun yanı sıra, Bayraktar, aralık ayında market fiyatlarının en fazla arttığı ürünün beyaz lahana olduğunu ifade etti. Üreticilerde ise patlıcan fiyatlarının en çok yükseldiği gözlemlendi. Fiyat artışları, arz-talep dengesindeki değişikliklere ve üretimdeki zorluklara bağlı olarak yaşanıyor. Kışlık sebzelerde, özellikle sera üretimindeki verim kayıpları ve doğal afetlerin etkisiyle üretici fiyatları artarken, patates üretiminde geçen yılki yüksek rekolte nedeniyle fiyatlar düştü. Son olarak, Bayraktar, üretici fiyatlarının düşüklüğünün, üretim alanlarını daraltmasına yol açtığını belirtti. Tarım sektöründeki girdilerde, özellikle gübre, yem, tarım ilacı, elektrik ve mazot gibi maliyetlerde yaşanan artışlar da üreticilerin işlerini zorlaştırmakta.