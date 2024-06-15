Arife günü akaryakıt fiyatlarında son durum! 15 Haziran 2024 benzin ve motorin güncel fiyat listesi

15 Haziran 2024 08:59 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:20

Son günlerde sık sık zam yapılan akaryakıtın güncel fiyatları merak edildi. Özellikle Kurban Bayramında kişisel aracıyla seyahat yapmak isteyen vatandaşlar benzin ve motorinin 15 Haziran'daki güncel fiyatlarını araştırdı.

Dövizdeki değişiklik ve brent petrol fiyatlarının değişimi akaryakıt fiyatlarını da etkiler. Bununla birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları da sürekli değişiklik gösterir.

15 HAZİRAN 2024 BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 40.29 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL