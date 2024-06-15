Kurban Bayramı öncesi altın fiyatlarında atak! Gram, çeyrek ve yarım altında 15 Haziran 2024 fiyatları

15 Haziran 2024 08:02 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:12

Altın yatırımcılarının her saniye takip ettiği altında Kurban Bayramı öncesi değişim meydana geldi.

Kısa süreli atak geçiren altın fiyatları piyasa durumunu da belirledi.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA ATAK!

Bayram seyran demeden düğün yapanlar için önemli olan altın fiyatları 15 Haziran 2024 yılında da değişim gösterdi.

Gram, çeyrek ve yarım altın almak için bekleyen vatandaşlar fiyatların son durumunu araştırdı.

Ekonomi üzerinde etkili olan dolar ve petrol varillerinin fiyatlarına göre hesaplanan altın son dönemlerde bu seyirden bağımsız da değişimler yaşıyor.

GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTINDA 15 HAZİRAN 2024 FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 2.407,67

Satış: 2.408,11

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.303,03

Satış: 2.303,35

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.852,28

Satış: 3.937,26

Cumhuriyet altını

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.680,47

Satış: 7.874,52

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88

Ata altın fiyatı

Alış: 15.937,41

Satış: 16.339,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,98

Satış: 1.715,25

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,85

Satış: 2.331,91