Kurban Bayramı öncesi altın fiyatlarında atak! Gram, çeyrek ve yarım altında 15 Haziran 2024 fiyatları
2024 yılında hızlı bir değişim yaşayan altın fiyatları Kurban Bayramı öncesi yine bir atak yaşadı. Kurban Bayramından önce değişen altın fiyatları vatandaşların ilgisini çekti. İşte gram, çeyrek ve yarım altında 15 Haziran 2024 fiyatları
Altın yatırımcılarının her saniye takip ettiği altında Kurban Bayramı öncesi değişim meydana geldi.
Kısa süreli atak geçiren altın fiyatları piyasa durumunu da belirledi.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA ATAK!
Bayram seyran demeden düğün yapanlar için önemli olan altın fiyatları 15 Haziran 2024 yılında da değişim gösterdi.
Gram, çeyrek ve yarım altın almak için bekleyen vatandaşlar fiyatların son durumunu araştırdı.
Ekonomi üzerinde etkili olan dolar ve petrol varillerinin fiyatlarına göre hesaplanan altın son dönemlerde bu seyirden bağımsız da değişimler yaşıyor.
GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTINDA 15 HAZİRAN 2024 FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 2.407,67
Satış: 2.408,11
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.303,03
Satış: 2.303,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.852,28
Satış: 3.937,26
Cumhuriyet altını
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.680,47
Satış: 7.874,52
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
Ata altın fiyatı
Alış: 15.937,41
Satış: 16.339,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,98
Satış: 1.715,25
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,85
Satış: 2.331,91