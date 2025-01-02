Arsa ve emlak yatırımcısının yüzünü güldürecek! Uzman açıkladı: 2025'te büyük fırsatlar kapıda

02 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:25

Ekonomideki toparlanma belirtileri ve enflasyondaki gerileme, gayrimenkul sektörünü yeniden hareketlendirdi. Uzmanlar, 2025'te konut ve arsa yatırımlarında büyük bir yükseliş beklerken, arsa yatırımlarının yıllık getirilerinin en kötü senaryoda bile yüzde 50'ye ulaşabileceğini belirtiyor.

2024 yılı, yüksek faiz ve enflasyonun etkisiyle konut ve arsa yatırımcıları için beklenen kazançları getiremeyen bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak ekonomideki iyileşme sinyalleri ve faiz oranlarının düşmeye başlaması, 2025​ yılı için umut​ vaat ediyor. Bu olumlu hava, özellikle gayrimenkul ve arsa yatırımcılarının yüzünü güldürebilir.

2025 YILI İÇİN BEKLENTİLER

Arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrem Özel, 2024 yılının durgun geçmesine rağmen 2025 yılında konut ve arsa sektörlerinde yüksek kar oranları beklediğini ifade etti. Özel, arsa yatırımlarının 2024 yılında diğer yatırım araçları karşısında geride kaldığını, ancak 2025 yılında ciddi bir hareketlenme yaşanacağını belirtti. Örneğin, 100 bin TL'lik bir arsa yatırımı 2024 yılında yüzde 40-50 oranında bir getiri sağlarken, aynı dönem için altın yüzde 50-60, döviz ise yüzde 30 civarında kazanç sundu. Özel, 2025 yılında ise arsa fiyatlarının hızla artış göstereceğini ve yatırımcılara yüksek getiri sağlayacağını öngörüyor.

TEKİRDAĞ ÖNE ÇIKIYOR

Özel, İstanbul'daki yüksek arsa fiyatları nedeniyle küçük yatırımcıların Tekirdağ gibi alternatif bölgeleri değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Örnek olarak, Çatalca'da ciddi bir yatırımı hayata geçirmek için en az 1 milyon TL gerektiğini, ancak Tekirdağ’da 300-500 bin TL arasında bir bütçeyle imarlı ya da imarsız tapulu arazilerin alınabileceğini ifade etti. Ayrıca, Tekirdağ’da kentsel dönüşüm projelerinin etkisiyle şehrin hızla gelişim gösterdiğini ve 10 yıl içinde tamamen yenileneceğini dile getirdi.

BÜYÜK FIRSATLAR KAPIDA

Özel, arsa fiyatlarının 2025 yılında önemli bir sıçrama yapacağını ve kazanç oranlarının yüzde 50’yi bulabileceğini öne sürerek, yatırımcıları harekete geçmeye davet etti. Hem konut hem de arsa yatırımlarında 2025’in, 2024’teki durağanlığın ardından büyük bir fırsat yılı olacağına dikkat çekti.