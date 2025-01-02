Kentsel dönüşüm kira desteği arttı! Uzman isim il il yeni rakamları açıkladı

02 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:38

2024’te Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. 2025’te kentsel dönüşüm kapsamında uygulanacak yeni rakamlar ise netleşti. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, il bazlı verilen kira yardım tutarlarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024​ yılında Türkiye​ genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir hareketlilik yaşandığını açıkladı. Verilere göre, en fazla gayrimenkul​ satışı 326 bin 737 adet ile İstanbul’da gerçekleşirken, ilçeler bazında en yüksek satış​ rakamı 29 bin 437 ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine ait oldu.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 yılında toplam 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildiğini belirtti. Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 3’lük bir artış anlamına geliyor. Tapu harç gelirleri de yüzde 60 oranında artarak 96 milyar 133 milyon liraya ulaştı.

2024 GAYRİMENKUL İŞLEM ÜCRETLERİ ARTIŞI

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Bu oran, döner sermaye ücretlerinin de yükselmesine neden oldu. Örneğin, İstanbul’da bir gayrimenkul satış işlemi için alınan döner sermaye ücreti 2 bin 466 TL’den 3 bin 549 TL’ye çıktı. Ayrıca, tapu işlemlerinde yeni T.C. kimlik kartı kullanımı zorunlu hale getirildi. Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2024 yılında tapu müdürlüklerinde yapılan toplam işlem sayısı 18 milyon 633 bin 905 oldu. Satış, ipotek, intikal, düzeltme, kamulaştırma gibi çok sayıda işlemde artık sadece yeni kimlikler geçerli olabilecek. Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi sağlanabilecek" ifadelerini kullandı.

2025’TE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KİRA DESTEKLERİ

Özelmacıklı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için il bazlı verilen kira yardım tutarlarında yeni rakamlar açıklandı. Buna göre İstanbul​ için aylık destek tutarı 5 bin 500 liradan, 8 bin liraya çıkartılıyor. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltilecek. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımı da 3 bin 750 liradan, 5 bin 500 liraya çıkacak. Diğer illerimizde de kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükselmiş olacak" dedi.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile yalnızca taşınmaz sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri ilan verebilecek. Bu uygulama, sahte ilanların önüne geçmek ve sektörde şeffaflığı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Kısa bir süre sonra bu düzenleme satılık taşınmaz ilanları için de uygulanacak.

VERGİ VE İSTİSNA DÜZENLEMELERİ

2025 yılında emlak vergileri yüzde 21,965 oranında artırılacak. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı ise 120 bin TL’ye, mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı 22 bin TL’den 47 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni gelir vergisi dilimleri de açıklandı. "2025’te uygulanacak gelir vergisi dilimlerinde 158.000 TL’ye kadar yüzde 15, 330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası için yüzde 20, 800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL fazlası için yüzde 27, 4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL fazlası için yüzde 35 ve 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlası için yüzde 40 uygulanacak" şeklinde konuştu.