En çok gayrimenkul satışı yapılan il ve ilçeler açıklandı! Zirvedeki o ilçe İstanbul'un gözde merkezlerini geride bıraktı

30 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:14

2024 yılında Türkiye’de en çok gayrimenkul satışı yapılan şehirler ve ilçeler belli oldu. Şehirler sıralamasında zirve İstanbul’un olurken, onu Ankara ve İzmir izledi. İlçeler sıralamasında ise sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi zirveye yerleşirken, İstanbul’un Esenyurt ilçesi ikinci oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine dayanarak 2024​ yılında gerçekleşen gayrimenkul satışlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Türkiye genelinde toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmazın el değiştirdiği yıl boyunca, en fazla satış​ 326 bin 737 adetle İstanbul​'da gerçekleşti. Bu rakam, ülke genelindeki tüm gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9’unu oluşturdu.

İstanbul’u 191 bin 929 satışla Ankara ve 132 bin 809 satışla İzmir takip etti. Listenin devamında 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya yer aldı.

İLÇELER BAZINDA ZİRVE ŞEHİTKAMİL'İN OLDU

2024 yılında ilçe düzeyindeki satışlarda zirve Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine ait oldu. Deprem bölgesinde yer alan bu ilçe, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti. Şehitkamil'i, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 28 bin 803 satışla izlerken, yine Gaziantep’te bulunan Şahinbey ilçesi 27 bin 173 satışla üçüncü sırayı aldı.

Başkent Ankara’nın kalabalık ilçesi Çankaya ise 25 bin 26 satışla dördüncü sırada yer alırken, Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sıraya adını yazdırdı.

KONUT SATIŞLARI 1,2 MİLYONU AŞTI

Toplam taşınmaz satışlarının 1 milyon 256 bin 901’i konut kategorisinde gerçekleşti. Hem büyükşehirler hem de deprem bölgelerinde yoğunlaşan bu satışlar, gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.