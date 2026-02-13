arsaVev’den Ege’de yeni bir yaşam kurma fırsatı

Ege’nin yükselen lokasyonlarında hem yaşam hem de yatırım değeri yüksek projeleriyle öne çıkan arsaVev, bu kampanyayla Ege’de bir yaşamı daha erişilebilir hale getiriyor. Doğayla iç içe, modern mimari anlayışıyla tasarlanan projeler, farklı yaşam beklentilerine hitap eden seçenekler sunuyor.

Uygun Ödeme Koşulları

Kampanya kapsamında yatırımcılar, 990.000 TL peşinat ve 48 ay taksit imkanıyla arsaVev projelerinde yer alma fırsatı yakalıyor. Esnek ödeme planı sayesinde bütçesini zorlamadan yatırım yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlanıyor.

Ege’nin Güçlü Lokasyonlarında Seçkin Projeler

İzmir Merkez’de şehir yaşamının dinamizmini, Dikili ve Kuşadası’nda Ege’nin sakin ve doğal atmosferini, Balıkesir’de ise yükselen yatırım potansiyelini bir araya getiren arsaVev, kampanya kapsamındaki projeleriyle farklı beklentilere cevap veriyor. Lokasyonların tamamı, ulaşım, sosyal yaşam ve uzun vadeli değer artışı açısından öne çıkan bölgelerden oluşuyor.



arsaVev , yeni kampanyanın sınırlı süre ve stoklarla geçerli olduğunu belirtirken, Ege’de yeni bir yaşam hayali kuranları satış ofislerine davet ediyor.

Kampanya ve projeler hakkında detaylı bilgi almak için www.arsavev.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 0 931 numaralı çağrı merkezine ulaşabilir ya da Türkiye genelindeki arsaVev satış ofisleriyle iletişime geçebilirsiniz.