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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

Küresel piaysalar, Donald Trump'ın politikaları ve ticaret savaşları nedeniyle belirsizlikle mücadele etmeye çalışıyor. Artan belirsizliklerle boğuşmaya çalışan küçük yatırımcılar, altın, dolar, euro, bitcoin ve borsadaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş'e göre, bu durumdan en çok etkilenen ve zarar gören küçük yatırımcılar olacak. Memiş'e göre, zarardan korunmanın da yolları var. İşte sağlıksız fiyatlama ortamında yatırımcıların yapması gerekenler.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 09:37

Dünyada ticaret savaşlarının derinleşmesi ve Donald Trump’ın her gün değişen söylemleri piyasalar üzerinde büyük etkiler oluşturmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş'e göre, karşımızda gerçek bir piyasa değil, adeta bir kumarhane var. Yaklaşık iki haftadır bu kumarhane, yatırımcıları ya batırıyor ya da bir gecede milyoner ediyor. Uzmana göre, bu sağlıksız fiyatlama ortamında yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekiyor. Peki, altın, dolar, euro, bitcoin ve borsadaki fiyatlamalarda yön neresi?

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

ENFLASYON VERİSİ ARTIK ÖNEMSİZ KALDI

Bugün ABD’de açıklanan enflasyon verisi, normalde küresel piyasalar açısından çok önemli olurdu. Ancak artık değil. Çünkü Trump’ın söylemleri ve ticaret savaşlarına yönelik açıklamaları ekonomik verilerin önüne geçmiş durumda.

Açıklanan veriye göre:

  • TÜFE (Mart, Aylık): %0,1
  • TÜFE (Yıllık): %2,4
  • (Beklenti: %2,5)

Veri beklentinin altında geldiği için piyasalar bunu iyimser karşıladı.

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

FED FAİZ KARARI BELİRSİZLİĞİ YAYILACAK

Geçtiğimiz haftalara kadar Fed’in faiz indireceği yönünde güçlü bir beklenti varken, şimdi faizlerin pas geçileceği yönünde %84 oranında bir fiyatlama oluşmuş durumda. Trump’ın Fed Başkanı Powell’a uyguladığı baskı ise devam ediyor. Ancak Powell ne kadar dayanır, kestirmek zor.

Kendi öngörüm; Fed’in yıl içerisinde faiz indirme olasılığı gün geçtikçe artıyor.

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

PİYASALAR KUMARHANEYE DÖNDÜ

Piyasalar adeta birer kumar masasına dönmüş durumda. Sert fiyat hareketleri, büyük bant aralıkları ve öngörülemez dalgalanmalar yatırımcıları çaresiz bırakıyor. Küçük yatırımcılar:

  • Altın alayım mı?
  • Dolar mı alsam?
  • Borsa yükseldi, gireyim mi?
  • Bitcoin düştü, almalı mıyım?

gibi düşüncelerle sürekli al-sat yaparak kazanma hayali kuruyor. Ancak bu ortamda kazanma ihtimalleri %0. Elinizdekini alırlar, sizi batırırlar. Bu dönem yatırımcının kendini koruması gereken bir dönemdir.

Altın, Bitcoin ve Borsada son durum;

  • Altın (Ons): 2 gün içinde 2.970 dolardan 3.120 dolara çıktı.
  • Bitcoin: 76.000 dolardan 83.000 dolara yükseldi.
  • Borsa İstanbul: 95.500 puan, %2,5 artışta. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Piyasa tahminlerim şöyle;

  • BIST 100 Endeksi: Kısa vadede düşüş bekliyorum. 9.000 puan altı ihtimal dahilinde.
  • Dolar/TL: Resmi kur 37,92 TL, serbest piyasada 38,05 TL. Fiyat farklarını mutlaka dikkate alın.
  • Euro/TL: Resmi kur 42,21 TL, serbest piyasada 42,16 TL. Talep düşük olduğu için serbest piyasada daha ucuz.
Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

ALTIN VE GÜMÜŞTE UZAK DURMA ZAMANI

Gram Altın: 3.895 TL – 3.934 TL arasında dalgalanıyor. Kısa vadeli kar satışları bekliyorum, şu an uzak duruyorum.

Gümüş (Ons): 30,97 dolar, düşüş bekliyorum. Gram gümüş 37,68 TL seviyesinde.

Brent Petrol: Bir gün %6 artış, ertesi gün %4 düşüş.

Bitcoin: 81.570 dolar, %2 düşüşte. 70.000 doalr altı ve hatta 65.000 dolar seviyesi mümkün.

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı

KALDIRAÇLI İŞLEM YAPMAYIN

Trump’ın her gün farklı konuşması, piyasaları yönlendirmesi ve bunun herkesin gözü önünde olması, küçük yatırımcılar için büyük tehlike oluşturuyor. Kaldıraçlı işlemler, kısa vadeli al-sat stratejileri sizi bir gecede yok edebilir.

2025 BELİRSİZLİKLER YILI OLACAK

2025 yılı için çok sayıda belirsizlik ve risk barındıran bir döneme giriyoruz. Ağustos ayı ile ilgili çok önemli uyarılarım olacak ama şimdi değil. Tek yatırım aracına odaklanmayın, varlıklarınızı çeşitlendirin.

Şu anda:

  • Benim paramla borsa pahalı
  • Euro pahalı
  • Altın pahalı
  • Gümüş pahalı
  • Bitcoin pahalı
  • Sadece dolar ucuz.
Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı
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DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİL

Ama dolar da bir yatırım aracı değil. Sadece açıkta kalmamak ve parite işlemleri için elimde tutuyorum. Şu an piyasalarda işlem yapmak mangal gibi yürek ister. Ancak bu cesaret, sizi bir sabah tüm birikiminizi kaybetmiş olarak uyandırabilir. O yüzden bu dönemde temkinli olmak, hiçbir şey yapmamak bile kazançtır."

Artık piyasa değil kumar masası! İslam Memiş'ten 'Soygun var uzak dur' uyarısı
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