Altında tarihi rekor! İşte 11 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD - Çin arasındaki gerginlik altın piyasasını uçurdu. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe rekorla başladı. Gram şu sıralar 3.937,55 lira, çeyrek altın ise 6.579,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 11 Nisan 2025 altın alış - satış fiyatları...
ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşları yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ons altın şu sıralar 3.215 dolar oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.937,55 TL'den, çeyrek altın ise 6.579,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 11 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.937,08
Satış 3.937,55
Alış 6.500,00
Satış 6.579,00
Alış 13.001,00
Satış 13.154,00
Alış 25.922,00
Satış 26.167,00
Alış 3.215,68 dolar
Satış 3.216,15 dolar