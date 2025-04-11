Altında tarihi rekor! İşte 11 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşları yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ons altın şu sıralar 3.215 dolar oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.937,55 TL'den, çeyrek altın ise 6.579,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.937,08

Satış 3.937,55

11 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.500,00

Satış 6.579,00

11 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.001,00

Satış 13.154,00

11 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 25.922,00

Satış 26.167,00

11 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.215,68 dolar

Satış 3.216,15 dolar