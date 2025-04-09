ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi! 158,6 milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayiisinin önemli şirketlerinden ASELSAN, yeni ihracat hamlesini yaptı. ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

Yerli ve milli projelerle TSK’nın gücüne güç katan Türk savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN ile ilgili yeni gelişme yaşandı. ASELSAN yeni ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'DAN YENİ İHRACAT SÖZLEŞMESİ

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.