Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi! 158,6 milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayiisinin önemli şirketlerinden ASELSAN, yeni ihracat hamlesini yaptı. ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi! 158,6 milyon dolarlık sözleşme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:07

Yerli ve milli projelerle TSK’nın gücüne güç katan Türk savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN ile ilgili yeni gelişme yaşandı. ASELSAN yeni ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi! 158,6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'DAN YENİ İHRACAT SÖZLEŞMESİ

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi! 158,6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan 11 milyar TL'lik dev anlaşma! Teslimat tarihi de paylaşıldı

Sıkça Sorulan Sorular

ASELSAN hangi silahları üretiyor?
ASELSAN'ın bu alandaki ürünleri arasında, uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemleri; tank, obüs, havan, çok namlulu roket atar, deniz topları için atış kontrol sistemleri, akıllı mühimmat ve aktif koruma sistemleri yer almaktadır.
ETİKETLER
#türkiye
#afrika
#orta doğu
#savunma sanayi
#aselsan
#ihracat
#Askeri Haberleşme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.