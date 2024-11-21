Aselsan'ın eski genel müdürü Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti

21 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:58

Uzun yıllar ASELSAN'da görev yapan eski genel müdür Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti. Aselsan resmi hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

ASELSAN​'ın eski genel müdürlerinden Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti. Şirket, Ergeneman’ın vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Uzun yıllar ASELSAN’da görev yapmış, eski Genel Müdürlerimizden Sayın Cengiz Ergeneman’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini saygı ve minnetle anarken, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. ASELSAN’a ve ülkemize olan yüksek katkıları daima hatırlanacaktır." ifadelerine yer verildi.