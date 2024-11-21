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Aselsan'ın eski genel müdürü Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:58
Aselsan&#039;ın eski genel müdürü Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti

Uzun yıllar ASELSAN'da görev yapan eski genel müdür Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti. Aselsan resmi hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

ASELSAN​'ın eski genel müdürlerinden Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti. Şirket, Ergeneman’ın vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Aselsan'ın eski genel müdürü Cengiz Ergeneman hayatını kaybetti - 1. Resim

Açıklamada, "Uzun yıllar ASELSAN’da görev yapmış, eski Genel Müdürlerimizden Sayın Cengiz Ergeneman’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini saygı ve minnetle anarken, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. ASELSAN’a ve ülkemize olan yüksek katkıları daima hatırlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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