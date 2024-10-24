Asgari ücret 2025 zam hesabı! Tam 7 bin 56 lira artış: İşte yeni rakam

24 Ekim 2024 08:49 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:31

Asgari ücret 2025 için zam senaryoları enflasyona göre hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar "Asgari ücret için 2025 yılında ne kadar zam yapılacak?" sorusu akıllara geldi. İşte enflasyon hesabına göre asgari ücret zammı...

Ocak 2025 emekli ve memur maaş zammı için ilk defa o rakam telaffuz edildi! Kuruşu kuruşuna belli oldu

Ocak 2025 emekli ve memur maaş zammı için ilk defa o rakam telaffuz edildi! Kuruşu kuruşuna belli oldu

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret​ için hesaplar ve tahminler tek tek açıklanmaya başladı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek milyonların cebine girecek zammı belirleyecek. Peki, Asgari ücret için 2025 yılında ne kadar zam yapılacak? İşte yeni hesap...

CEVDET YILMAZ​'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ'in 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı'sında asgari ücretle ilgili olarak şunları kaydetti: "Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık. Bu yıl da yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesimi ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız."

ARALIK AYINA SAYILI GÜNLER KALDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına aralık ayı başında başlayacak. Asgari ücret Ocak 2024​'ten bu yana net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira uygulanıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş​, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden 5'er üyenin yer aldığı komisyon, kararını yıl sonuna kadar verecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ENFLASYON​ HESABI

Asgari ücret, belirlenirken en önemli parametre enflasyon olacak. Orta Vadeli Program'a göre, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Eğer OVP beklenen oran maaş zamlarına yansıtılırsa asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Böylelikle asgari ücrette 7 bin 56 lira artış görülecek. Asgari ücret brüt 28 bin 303 lira olacak.

TÜRK-İŞ VERİLERİ MASADA OLACAK

Türk-İş'in son araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira. Toplantılarda Türk-İş'in araştırmayı masaya taşıyıp bu rakamı aşan bir talepte bulunması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 51.19'luk bir artış söz konusu olacak. Bu durumda brüt asgari ücret 30 bin 242 liraya ulaşacak.

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulanırken, bu yıl ise yapılmadı. Ayrıca belirlenecek yeni ücret 2025 yılı boyunca geçerli olacak. Bu nedenlerle çalışanlar yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış istiyor. Bu kapsamda refah payı ile zam oranının yükseltilmesi bekleniyor.

Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 45'i bulursa asgari ücret net 24 bin 653, brüt 29 bin 3 liraya çıkacak. Artışın yüzde 50'yi bulması halinde de asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak.