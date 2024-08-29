Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

29 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:13

Emekli için 12 bin TL promosyon fırsatı! İşte güncel emekli promosyonu tutarları

Emekli için 12 bin TL promosyon fırsatı! İşte güncel emekli promosyonu tutarları

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirme ve önerilerin yer aldığı 4. Madde Gözden Geçirme Raporu’nu yayımladı. Raporda enflasyonla ilgili önemli detaylara yer verilirken ücretli kesim hakkında verilen tavsiyeler dikkat çekti. Asgari ücret 2025 zammı için IMF’nin hesabı dikkate alınırsa kaç liralık bir artış yaşanacak? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET İÇİN TAVSİYE

James Walsh liderliğinde Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti 29 Mayıs-11 Haziran'da Türkiye’ye ziyaret geldi. Sanal takip görüşmeleri ise 19-20 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Bu görüşmelerin ardından IMF yaptığı açıklamada Türkiye’de kriz risklerinin önemli ölçüde azalttığını ve güvenin arttığı vurguladı.

IMF raporunda Türkiye’ye yönelik özellikle ücretliler için tavsiyelerde bulundu. Raporda “Hâlâ yüksek olan enflasyon ataletiyle mücadele edilmesi gerekiyor” ifadesi kullanıldı.

Ücretlilere ilişkin iki önemli detay şu sözlerle ifade edildi:

Fiyatların, ücretlerin ve diğer sözleşmelerin (kiralar gibi) yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlenmesi, beklentilerin sıfırlanması ve rekabet gücünün korunması açısından kilit önem taşıyor.

Göreli fiyatlar ayarlandıktan sonra, geriye dönük endeksleme ortadan kaldırılmalı ve kamu sektörü tarafından yönetilen fiyatlar üretim ve bakım maliyetleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, IMF’nin ücretlilere yönelik önerilerinin ardından gözler asgari ücret 2025 zammına çevrildi. Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 38-42 arasında.

Bugün itibarıyla IMF’nin ücret artışları için baz alınmasını tavsiye ettiği 2025 sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini yüzde 7-21 aralığında. Bu tahminin orta noktası ise yüzde 14 olarak hesaplanıyor.

TÜRK-İŞ açlık sınırını 19 bin 271 olarak açıkladı. Ocak 2024 itibarı ile yüzde 49 zam yapılan asgari ücret ise 17 bin 2 TL oldu. Ekonomi yönetiminin IMF’yi dinlemesi halinde asgari ücrete yüzde 14 zam yapması gerekiyor.

Bu durumda ise Ocak 2025’te net asgari ücret olan 17 bin 2 TL’ye 2 bin 380 lira 20 kuruş gelir. Bu zam oranı ise 19 bin 382 lira 28 kuruşa denk geliyor.