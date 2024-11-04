Asgari ücret 2025 zammı için tablo netleşti! Her ödeme kalem kalem artacak: İşte 4 aylık enflasyon farkı

04 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:40

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. 2024 Ocak ayında 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2024 temmuz ayında ikinci bir zam yapılmadı. Beklentiler ise arttı. Son gelen ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte tablo netleşiyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek enflasyon rakamları açıklandı. Yıl sonuna doğru gelirken Türkiye, asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

Emekli, memur ve asgari ücret zamlarında etkili olacak enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Son gelen ekim ayı enflasyon verisiyle temmuz, ağustos ve eylülü de içine alan 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 2025 asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler de yükseldi. Asgari ücrete yapılacak zam sadece asgariden çalışanları değil ülkenin yarısından fazlasını ve hemen hemen her ödemeyi etkileyecek. Asgari ücretle birçok gelir kalemi de artacak.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Gelen son verilerle birlikte 2025 asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler de yükseldi. Asgari ücrette en az yüzde 30 zam beklentisi oluştu. Yüzde 30’luk bir artış gerçekleşirse asgari ücret 22.103 TL’ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

Hükümet ve işveren yüzde 25 zamma ılımlı yaklaşırken ekonomistler ve çalışan yüzde 30 zamdan aşağısına sıcak bakmıyor.

Ekonomi çevrelerinde konuşulan yüzde 25 zam ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda net zam 4.250 TL seviyesinde olacak ve 2025 Ocak ayı itibarıyla yeni asgari ücret, net olarak 21 bin 252 lira olacak.

2024 yılında brüt 20 bin 3 TL, net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmazken beklentiler ise yükseldi.

OVP BEKLENTİLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

OVP’de 2024 yılı için yüzde 41.5 enflasyon öngörülüyor. Bu orana göre asgari ücrete enflasyon oranında bir artış yapılırsa, çalışanların maaşı 7 bin 56 lira artacak.

Net asgari ücret 24 bin 58 lira, brüt maaş ise 28 bin 303 lira olacak.

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ARALIK AYINDA

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kritik toplantısını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Asgari ücrete yönelik açıklamaların da bu tarihten sonraki takvimin netleşmesiyle başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükselecek. Artış yaşayacak ödemeler şöyle;