Asgari ücret için heyecanlandıran çıkış! Özgür Özel söz verip rakamı açıkladı

03 Kasım 2024 17:35 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:55

Yeni asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Hem hükümet kanadından hem de muhalefet kanadından peş peşe asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar geliyor. CHP lideri Özgür Özel de işçileri heyecanlandıran sözlere imza attı. Mücadele sözü veren Özgür Özel, 2025 asgari ücret için rakam verdi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlediği TBMM Grubu yasama yılı kampının ikinci gününün sonunda gazetecilere bir araya geldi. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken CHP lideri Özgür Özel de yeni asgari ücret​ ile ilgili konuştu.

"HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM VERMEK PLANINDALAR"

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığının altın çizen CHP lideri, "Enflasyon yüzde 50'lerde baz etkisiyle 40 küsürlerde bir gerçekleşme olacak gibi görünüyor. Ama yüzde 20, hedeflenen enflasyona göre zam vermek planındalar. Bu ne demek? Tayyip Bey, geçen sene 'Asgari ücrete yılda dört kez zam yaparız' diyordu. Bu sene iki diye başladılar. Temmuzda atlattılar, yapmadılar. Hala 17 bin lira alıyor asgari ücretli" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 30 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Asgari ücrete normal enflasyon​ zammını yaptıkları takdirde 25 bin TL, hissedilen enflasyonu yansıttıklarında ise 35 bin TL olması gerektiğini belirten Özgür Özel, "Çünkü asgari ücretli pinpon topu veya bakır çubuk almıyor. Asgari ücretlinin aldıklarına bakarsan yüzde 70'in üzerinde hissedilen enflasyon var. 30-35 bin lira hak ediyor. 'En az 30 bin lira olması lazım' diyoruz. 20-22 bin lira asgari ücret niyetindeler. Bunun büyük bir mücadelesi verilecek" diye konuştu.

ESENYURT BELEDİYESİ

CHP lideri Özgür Özel konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Toplantının yapılması, hatta Sayın Vali Yardımcısı tarafından Belediye Meclisi'nin 10 gün içinde bu gündemle olağanüstü toplanması ve Belediye Başkan Vekilini seçmesi gerekiyor. Ancak kayyum atanan belediyelerde bir pratik var. İzmir Urla'da ve geçen dönem kayyum atanan çok sayıda belediyede, kayyumların belediye meclisini toplamak yerine, beş kişilik bir yürütme heyeti kurarak belediye meclisinin görevlerini orada yapmaları gibi durum var. Bunu tabii doğru bulmuyoruz ve Esenyurt'ta bunun tekrar etmeyeceğini ümit ediyoruz çünkü bu her partiden Belediye Meclisi üyelerinin gözünün içine bakıp 'Hepiniz teröristsiniz. Biz terör diye birini aldık, yeni bir terörist seçtirmeyiz' yaklaşımı. Bunu DEM'in kazandığı, güneydoğuda kayyum atadıkları bütün belediyelere yaptılar. Bu geçmiş dönemde büyük bir ayıp. Bu ayıbı Esenyurt'ta yaparlarsa bu gerçekten çirkin ve savunulamayacak bir durum olur kendileri açısından. Bu yüzden bir an önce Belediye Başkan Vekili seçmek için toplanmalı"

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

"Herkes kırmızı çizgileri konuşursa, kimse kimseyle oturup bir şey konuşamaz. Ama CHP’nin net olarak ortaya koyduğu perspektif şudur: TBMM çatısı altında, hiçbir partinin dışlanmadığı şeffaf, demokratik, samimi, kimsenin kimseyi kandırmadığı, iyi niyetle oturulmuş, toplumsal mutabakat arayan bir iş. Bu olmadan söylenen büyük büyük laflar sorun. Toplumsal mutabakatın olmazsa olmaz bir tarafı da şehit ailelerinin ve gazilerin onay vermediği hiçbir iş yapmamak lazım. Yani onların rızasını aramak, almak lazım. Ben Abdullah Öcalan'ın Gazi Meclis'e gelme meselesinin, gazilerin ve şehit ailelerinin rıza gösterecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum. Abdullah Öcalan'ı bu sebepten dolayı veya herhangi bir aktörü çözümün dışında tutmamak için, o aktörün sözü kıymetliyse örgüt üzerinde, silah bıraktırabiliyorsa bundan istifade etmenin yegane yolu Meclis kürsüsü değildir. 'Meclis kürsüsüne getirelim' demek, belki de ‘getirmeyelim’ demek. Bazen o kadar ileri bir şey söyleyince, çok geri bir şey söylemiş olabilirsiniz. Onun için biz bu bahiste Meclis'teki tam mutabakatı aradığımız noktada, ilk baştan bunun böyle ortaya konmasını doğru bulmuyoruz. Ama konuşması gerekiyorsa, onun söylediği sözün muhatabına ulaşmasının bin tane yolunu devlet bulur. Orada bir sıkıntı olmaz. Ama bir tane yol önerip Meclis kürsüsünde konuşturmak gibi bir yaklaşım sağlıklı değil"