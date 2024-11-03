Asgari ücret zammı ne kadar olacak? S&P'den dikkat çeken asgari ücret tahmini! Oran vererek açıkladı

03 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:07

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Kulislerde şimdiden birçok oran konuşulurken uzmanlar şirketler ve kuruluşlar zam tahminlerde bulunuyor. Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz gün Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselten Standard & Poor's'tan (S&P) geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı.

2025​ yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca işçiyi doğrudan etkileyen asgari ücret​ zammı için her gün yeni bir oran tartışması yapılıyor. Asgari ücrete yapılacak zammın yüzde kaç oranında yapılacağı ise arama motorlarının en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'nun Aralık​ ayında toplanmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu 2025 yılının asgari ücreti belli olacak.

S&P'DEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Öte yandan geçtiğimiz gün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Uluslararası kuruluş, açıklamasında enflasyona ve asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Standard & Poor's yaptığı açıklamada 2025'te öngörülen yüzde 17'lik enflasyon​ hedefi yerine 2024'te yaklaşık yüzde 44 olan enflasyon oranının baz alınmasının enflasyonla mücadele programı için risk olarak değerlendirildiği belirtti.

"ASGARİ ÜCRET BEKLENTİMİZ YÜZDE 30"

Ücret anlaşmasının bu iki noktada belirleneceği varsayılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağına dikkat çekildi. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık yüzde 44 olarak öngörüyoruz. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30" şeklinde konuştu.

EKİM, KASIM, ARALIK ENFLASYON ORANLARI TAHMİNLERİ

Emeklilere yapılacak zam​ oranının belirlenmesinde, ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Her geçen gün ortaya çıkacak enflasyon rakamlarıyla ilgili olası tahminler yapılıyor. Son 3 ay için yapılan enflasyon tahminleri ise şöyle:

Ekim ayı enflasyon oranı tahmini yüzde 2,46

Kasım ayı enflasyon oranı tahmini yüzde 2

Aralık ayı enflasyon oranı tahmini yüzde 1,7

Bu tahminlere göre, 2024 yılı genelinde yıllık enflasyon oranının yüzde 37,41, son altı aylık enflasyon oranının ise yüzde 15,1 olması bekleniyor.