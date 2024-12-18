Asgari ücret beklentisi belli oldu! İPA açıkladı: İstanbullular bu rakamın altını kabul etmiyor

18 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:44

Yeni yıla sayılı günler kala, asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca işçi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun pazarlık sürecine odaklanmışken, bu konu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı araştırma, İstanbul'da yaşayanların asgari ücret beklentisini de ortaya çıkardı. Katılımcıların cevapları dikkat çekerken İstanbul'un ilk üç sorunu da bu araştırma sonucunda belli oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam ihtimali: Özgür Erdursun net rakam verdi!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam ihtimali: Özgür Erdursun net rakam verdi!

İstanbul​ Planlama Ajansı (İPA), Kasım 2024 İstanbul Barometresi verilerini yayımladı. Şehrin nabzını tutan bu araştırma, İstanbul’da yaşayanların gündemini ve ekonomik beklentilerini ortaya koydu. Araştırma, eğitim, meslek ve gelir düzeyine göre belirlenen 8 farklı kategoriden seçilen 1.001 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, İstanbul’un öncelikli üç sorununu sıralarken şu sonuçlar öne çıktı:

Trafik sorunları (%60,4)

Ekonomik sıkıntılar (%55)

Sığınmacılar​ (%44)

KREDİ KARTI KULLANIMI VE ÖDEME ALIŞKANLIKLARI

Araştırma, İstanbulluların kredi kartı kullanımı ve borç ödeme alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler de sundu. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 41,2’si borcunun tamamını ödeyebiliyor. Yüzde 34,8’i yalnızca asgari tutarı karşılayabiliyor. Yüzde 7,2’si asgari ve tam ödeme arasında bir miktar öderken, yüzde 8,8’i asgariden daha düşük ödeme yapabildiğini belirtiyor. Hiç ödeme yapamayanların oranı ise yüzde 8 oldu. Önceki aya göre küçük değişiklikler dikkat çekti. Ekim ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı yüzde 41,7 iken, borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 9,9’du.

GEÇİM ZORLUKLARI VE YATIRIM ALIŞKANLIKLARI

Katılımcıların gelir ve geçimle ilgili beyanları da ekonomik durumun zorluğunu gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini söyledi. Yüzde 11,5’i pek geçinemediğini, yüzde 39,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 19,8’i ise geçinmekle kalmayıp birikim yapabildiğini ifade etti. Birikim yapanlar arasında tercih edilen yatırım araçları ise şu şekilde sıralandı:

Altın (%60,3)

Hisse senedi (%18,7)

Döviz (%16,9)

Kripto para birimleri konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu (%63,5) bu araçları güvenli bulmadığını belirtirken, yüzde 8,8’i güvenli, yüzde 11,2’si ise kısmen güvenli gördüğünü ifade etti. Yüzde 16,5’i ise konu hakkında bir fikre sahip olmadığını dile getirdi.

İSTANBULLUNUN GELECEK BEKLENTİSİ

Katılımcılar, önümüzdeki altı ayda ekonomik koşulların daha da zorlaşacağını öngörüyor. Araştırmaya göre:

%69,9 işsizliğin artacağını düşünüyor.

%78,9 döviz kurlarının yükseleceğini tahmin ediyor.

%69,7 enflasyonun yükseleceğini ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Araştırmada, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete dair beklentiler de soruldu. Katılımcıların ortalama asgari ücret beklentisi 33.406 TL seviyesinde şekillendi. İPA’nın bu verileri, İstanbulluların hem ekonomik hem de sosyal alandaki sıkıntılarını ve beklentilerini somut bir şekilde ortaya koydu.