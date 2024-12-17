Son Dakika | Asgari ücret üçüncü toplantı tarihi belli oldu

17 Aralık 2024 17:08 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:41

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 19 Aralık perşembe günü saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak.

2025 asgari ücret tablosu değişti! Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası en düşük rakam belli oldu

2025 asgari ücret tablosu değişti! Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası en düşük rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti açıklanmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret belirleme süreci kapsamında 7 milyon doğrudan çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren görüşmeler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde taraflar, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantılarına hazırlanıyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI​ TARİHİ BELLİ OLDU

Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirdi, ardından ikinci toplantı ise 16 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık bir saat süren ikinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Sürecin uzayacağını düşünmüyorum" diyerek uzlaşının yakın olduğuna işaret etti.

Taraflar, üçüncü toplantı için 19 Aralık Perşembe​ günü saat 11.30’da yeniden bir araya gelecek. Toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek. Görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek.