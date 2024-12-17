Emekli olmak isteyenler için kritik tarih! Memur ve kamu işçisine farklı, SSK ve Bağ-Kurlulara ayrı tarife!

17 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:41

Emekli maaşlarındaki yüzde 30'luk fark tartışmaları sürerken, Bakan Vedat Işıkhan düzenleme yapılmayacağını açıklamıştı. Maaşını yüzde 30 daha yüksek almak isteyen 4a, 4b ve 4c kapsamındaki çalışanlar için kritik tarihler netleşti. Kamu işçileri ve memurlar için zamlı kıdem tazminatı fırsatı doğarken, SSK ve Bağ-Kur'lu emekli adayları için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emeklilerin beklentisi ortaya çıktı! Bu rakamın altını kabul etmiyorlar

En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emeklilerin beklentisi ortaya çıktı! Bu rakamın altını kabul etmiyorlar

Emeklilik dilekçesi vermeyi planlayanlar için 2024 yılı, maaş hesaplamalarında önemli bir dönüm noktası olacak. 2024 yılı içinde dilekçe verenler, 2025 yılına erteleyenlere kıyasla yüzde 30 oranında daha fazla emekli maaşı alabilecek. Bu durum, özellikle uzun vadede ödenecek emekli maaşları üzerinde kalıcı bir etkiye yol açacak.

SSK VE BAĞ-KUR’LULAR İÇİN SON TARİH

SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan emekli adayları için bu fırsatı kaçırmamak büyük önem taşıyor. Örneğin şu an 30 bin TL seviyelerinde olan bir emekli maaşı, 2025 yılı itibarıyla 23 bin TL'ye kadar düşebilir. Üstelik Ocak ayında yapılacak maaş artışları dahi bu farkı kapatmakta yetersiz kalacak. Bu nedenle özel sektörde çalışan SSK’lılar ve Bağ-Kur’luların emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermesi kritik bir karar haline geliyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARA UYARI

Asgari ücretin 2 ila 3 katı maaşla çalışan ve emekliliğe hak kazanmış kişiler için 2024 yılı içinde emekli olmak, büyük bir avantaj sağlayacak. Eğer dilekçelerini bu yıl içinde vermezlerse, şu anda e-Devlet üzerinden görünen emekli aylığı seviyesine ancak 6 yıl daha çalışarak ulaşabilecekler. Ancak asgari ücretin 5 ila 6 katı üzerinde maaş alanlar için durum farklı. Bu kesimdeki kişiler için çalışmaya devam etmek daha avantajlı olabilir.

KAMU GÖREVLİLERİ VE İŞÇİLER İÇİN ZAMLI KIDEM TAZMİNATI

Kamu görevlileri ve kamu işçileri için emeklilik süreci biraz daha esnek. Bu gruptaki emekli adaylarının 14 Ocak 2025’e kadar dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Ayrıca, kamu çalışanları kıdem tazminatını zamlı olarak alma avantajından da yararlanabilecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 30 FARK

Bakan Işıkhan, 2024 yılı için Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 24,73 zam yapıldığını ve bu artışların toplamda yüzde 86,16’ya ulaştığını vurguladı. Ancak 2025 yılında primlerin 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının yüzde 6’sına göre güncelleneceğini, bu güncelleme katsayısının ise yüzde 46,8 olacağını ifade etti. Bu durumun, 2024 ve 2025 yılları arasında emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30’luk bir farka yol açacağını açıkladı.