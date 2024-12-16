Memurlar zam talebini açıkladı! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam çıkışı: Mağduriyetle karşı karşıyayız

16 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:29

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam taleplerini ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yalçın, çalışanların yaşadığı mağduriyete vurgu yaparak, Ocak ayında yüzde 15 ek zam yapılması gerektiğini belirtti.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, memur maaşlarına ilişkin taleplerini ve eleştirilerini dile getirdi. Yalçın, 2025 yılı için toplu sözleşme teklifi kapsamında öngörülen yüzde 15 oranındaki ek zammın Ocak ayında uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

BÜYÜK MAĞDURİYET TABLOSU

"Tutmayan hedeflerin, geçersiz beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan politikaların maliyeti, kamu görevlileri ve emeklilerimize yüklenmesin. Ücret artışlarının enflasyonu körüklediği yönündeki algıyla ücretlerin baskılanması anlayışından bir an önce vazgeçilmelidir."

Yalçın, mevcut ekonomik tabloda kamu görevlilerinin etkisi olmayan ancak doğrudan etkilendiği bir maliyet ve mağduriyet durumu ile karşı karşıya kalındığını belirtti. "Merkez Bankası'nın beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi ve Hakem Kurulu'nun kararı tutmadı. Bunun sonucunda büyük bir mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

ADİL VERGİ SİSTEMİ TALEBİ

Vergi politikalarına da değinen Yalçın, "Maaş zammından daha fazlasının vergiye gittiği bir matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmelidir. Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlendiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir sistem kurulmalıdır. Böylece çalışanlar üzerindeki yüksek vergi yükü hafifletilmelidir." şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE VE TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

Toplu sözleşme kazanımlarının uygulanmasının önemine dikkat çeken Yalçın, "Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan haklarımız, bürokratik tercihlerle ya da yüksek yargı kararlarıyla göz ardı edilmemelidir. Koruyucu giyim yardımı ve fazla mesai ücretleri gibi kazanımlarımız eksiksiz uygulanmalı, Hakem Kurulu kararları ve Cumhurbaşkanımızın taahhütleri yerine getirilmelidir. Özellikle 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir" dedi. Ali Yalçın, bu taleplerin karşılanmasının kamu görevlilerinin ekonomik refahını artıracağını ve kamu yönetiminde daha güçlü bir denge oluşturacağını ifade ederek toplantıyı sonlandırdı.