Asgari ücret fırsatçıları harekete geçti! Zam gelmeden fiyatları katladılar

20 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:30

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı yaklaşırken bazı firmalar fırsatçılık yaparak fiyatları şimdiden artırmaya başladı. Kasım ayında yüzde 10 zam yapan bu işletmeler, aralık ayında da benzer bir artış planladıklarını belirtti. İş dünyası, yeni yılın ilk aylarında fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

Asgari ücret​ için zam​ yapılmadan, bazı üreticilerin fiyat artışına gittiği yönündeki haberler son günlerin en dikkat çeken konuları arasında yerini alıyor. Özellikle Ocak ayında yapılması beklenen zamma dair açıklamaların, üreticilerin maliyet artışını gerekçe göstererek fiyatlarını önceden yükseltmesine yol açtığı ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENMEDEN FİYATLAR YÜKSELİYOR

İş dünyasından edinilen bilgilere göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağı beklentisiyle bazı firmalar şimdiden fiyatlarına zam yapmaya başladı. İş insanları, bu durumu "taksitli zam" stratejisi olarak tanımlıyor. Yeni yılda yapılması beklenen işçilik maliyet artışlarını bir anda yansıtmak yerine, zamların kademeli olarak yansıtılmaya başlandığını belirtiyorlar.

ARALIK VE OCAK AYLARINDA YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Kasım ayında yüzde 10 oranında bir fiyat artışı​ gerçekleştiğini aktaran iş insanları, Aralık ayında benzer bir artışın daha beklendiğini ifade ediyor. Ocak ve Şubat aylarında ise bu zamların devam edebileceği belirtiliyor. Böylece, asgari ücret zammı yapılmadan önce ve hemen ardından toplam dört farklı zam dalgasının yaşanması ihtimali gündemde yerini alıyor.

İŞ DÜNYASININ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

İş insanları, henüz zam yapılmamasına rağmen piyasalarda bu spekülasyonun fiyatlara yansıdığını vurgularken, yeni asgari ücretin 30-35 bin lira olacağına dair söylentilerin küçük işletmelerde endişeye neden olduğunu belirtiyor. Bu rakamların gerçekçi olmadığını düşünen iş insanları, yeni asgari ücretin 21 bin lira civarında olmasını, 22 bin lirayı aşmamasını talep ediyor. 2024 yılı için asgari ücret belirleme süreci devam ederken, piyasadaki bu fiyat artışlarının tüketiciler üzerindeki etkisi şimdiden tartışılmaya başlandı. Öte yandan, önümüzdeki yılın seçim yılı olmaması ise iş dünyası için bir rahatlama unsuru olarak görülüyor.